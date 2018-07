El remix de Justin Bieber que cuenta con más de 20 estilos musicales

Sorry de Justin Bieber / Youtube

El famoso youtuber Anthony Vincent ha alcanzado el éxito con este asombroso vídeo donde ha interpretado ni más ni menos que la popular canción de Sorry de Justin Bieber, pero, ¡en 20 estilos musicales distintos!

En el pasado ya hemos podido verlo interpretando de las maneras más originales y en una sola toma canciones como In the end de Linkin Park, Dark Horse de Katy Perry y Problems de Ariana Grande. Ahora, aprovechando el tirón de la canción Sorry de Justin Bieber, se ha animado a interpretarla y darle veinte vueltas con diversos estilos de famosos grupos totalmente reconocibles.

En el vídeo podemos ver a Anthony reinterpretar la canción como si fuera Selena Gomez, Kiss o Kanye West. ¡No te lo pierdas!