"¡Rosalía, vas en contramano!": la motomami ya entiende por qué sus fans latinos le dicen esa frase en sus shows

Rosalía ya ha comenzado su gira de festivales, donde se recorrera el mundo en 2023 cantando en eventos de diferentes países.

La motomami ha empezado su andadura en Argetina, en el festival Lollapalooza, donde ha arrasado frente a miles de personas que coreaban todas sus canciones, a veces incluso por encima de su propia voz.

Sus fans lantinos no paraban de gritarle "Rosalía, vas en contramano", un frase que llevaron en pancartas a la cantante cuando giró por Latinoamérica en 2022 y que no sabía de que se trataba. "¿Qué significa?", preguntó intrigada, a lo que sus seguidores le respondieron cantando "conga, conga, conga, las chicas bailan conga".

Pero con su regreso al continente, la intérprete de Despechá ha venido con los deberes hechos, y cuando sus fans le han reperido esa frase ella ha comenzado a hacer un movimiento de baile que les ha vuelto locos, porque solo podía significar una cosa: por fín había entendido la referencia después de tantos meses.

Rosalía ha hecho un trabajo de investigación para descubrir que esa frase viene de un vídeo muy viral de Fabián Show en el que los conductores del prograba bailaban esta "conga" junto a una señora llamada Rosalía, que no tenía mucho ritmo he iba descompasada de ellos, de ahí viene la frase "Rosalía vas en contramano".

Cuando la multitud de Argentina le ha gritado a Rosalía esta frase, ella no ha dudado en ponerse a hacer el bailecito y decir "ya no, ya no", lo que ha provocado furor entre los espectadores, que han flipado al ver que su artista favorita se había preocupado por entender la referencia y hacérselo saber.