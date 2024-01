Ruslana arrasa cantando y bailando 'SloMo' de Chanel en la gala 5 de 'OT'

Ruslana se coronó este lunes 1 de enero en la gala 5 de Operación Triunfo. La concursante ucraniana de 18 tuvo que interpretar SloMo, la canción con la que Chanel quedó tercera en Eurovisión 2022, y firmó una actuación de 10.

El aplauso del público en directo fue general y el jurado celebró la actuación poniéndose en pie para felicitar a a concursante, que, como no podía ser de otra manera, cruzó la pasarela al final de la gala.

Desde sus casas, los seguidores del programa de Chenoa se unieron al plauso masivo y llenaron X de comentarios celebrando su número musical, y destacando el momento del break dance.

La celebración de Chanel: "Ruslana, lo petaste"

Hasta la propia Chanel se unió al aluvión de celebraciones y, durante la gala, publicó su valoración en Instagram Stories.

"Mamita, you did it", escribió la artista al compartir un vídeo de la actuación. "Me emociona ver cómo el trabajo duro y el talento hacen brillar una actuación en un talent show en Prime Time. Ruslana, mi amor, lo petaste", añadió.

Fue un número cargado de energía en el que Ruslana, según algunos seguidores, dictó sentencia. "Se acaba de coronar como ganadora de OT", apuntaron en redes.