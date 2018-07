El vídeo de un gallo gigante de más de un metro con el que está alucinando todo el mundo

Durante los últimos días está circulando por la red el vídeo de un pollo gigante en un gallinero que no dan ningunas ganas de que se cruce en nuestro camino. Se trata de un gallo de la raza Brahma, una de las más grandes de todo el mundo que surgió hace siglos cuando se importaron aves de gran tamaño desde Shangai a Estados Unidos.

El vídeo, grabado en Kosovo, se publicó originalmente en un grupo de Facebook de cría de gallos para concurso, en la que elogiaron al animal. Pero donde realmente se ha viralizado ha sido en Twitter donde los usuarios han alucinado con su enorme tamaño.

Aunque en realidad no lo son tanto, ya que si bien en 2012 se llegó a registrar uno que pesaba 10,5 kilos, lo habitual en esta raza es que ronden los 6 kilos. El frondoso plumaje y el no tener ningún referente con el que comparar su tamaño en el vídeo ha sido lo que ha hecho que nos lo imaginemos mucho más grande de lo que en realidad es, ¡pero aún se trata de un "señor gallo"!

Am I the only person wondering why this chicken is so damn big 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/ZIWmEL2h2w