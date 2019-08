El vídeo viral de un anciano bailando en plena Gran Vía de Madrid al ritmo de los músicos callejeros

En las grandes ciudades es normal disfrutar de grandes voces de artistas callejeros. En muchas ocasiones, los transeúntes se paran y disfrutan de actuaciones únicas, como la que hace unos días se vivió en la Gran Vía de Madrid.

Mientras Danielle Day interpretaba 'My Baby Just Cares for Me' de Nina Simone, un anciano no pudo contenerse y se puso a bailar. Entre los espectadores estaba Carlos Hugo Asperilla, que compartió el improvisado momento en las redes sociales.

Rápidamente las imágenes se han hecho virales y, los usuarios de la red han reconocido al protagonista. Se llama Mariano y es habitual verlo por las calles madrileñas bailando con mucho ritmo junto a los cantantes callejeros.

Por la noche no descansa tampoco pic.twitter.com/sa0Muyg702 — Garci (@CompiYoguii) August 7, 2019