El youtuber conocido por hacer balconing desde edificios no ha tenido tanta suerte en su último vídeo

El youtuber conocido por jugarse la vida saltando desde los edificios, no ha tenido mucha suerte en su última 'hazaña'...

Hace varios años se puso de moda el balconing y parece que hay gente que todavía no ha pasado página con esta moda tan absurda. Hay personas que siguen jugándose la vida a cambio de una poca adrenalina, como el youtuber xo 8Booth que se hizo famoso por sus saltos imposibles desde edificios. Pero quien juega con fuego, a veces, se acaba quemando. En uno de sus últimos vídeos, podemos ver como el chico se tira a una piscina desde el tejado de un bloque de edificios a una altura vertiginosa. Se lanza y lo graba, porque estas 'hazañas' no sirven de nada si luego no se comparten en las redes. Lo más alarmante es que el chico se ha roto los pies al estamparse contra el borde de la piscina en su salto.

El joven, que cuenta con 74.043 suscriptores, se encuentra hospitalizado recuperándose de las heridas. Ante los comentarios de ánimo recibidos por el accidente, 8booth ha pedido ayuda para poder seguir haciendo sus emocionantes saltos y ha solicitado donaciones por Paypal para poder pagarse el tratamiento. “Sólo busco un poco de ayuda económica para seguir haciendo lo mío o de lo contrario voy a estar trabajando el resto de mi vida para pagar el tratamiento”, aseguró.

ATENCIÓN: El material de a continuación puede ser sensible.