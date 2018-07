Xavi y la Trigo te cuentan todo lo que quieres saber de la nueva temporada de Euroclub

El próximo lunes, 5 se septiembre, Xavi y la Trigo vuelven a acompañarte cada noche en Euroclub. Ellos nos cuentan en primera persona todo lo que quieres saber de la nueva temporada del club musical más importante del país.

¿Qué novedades habéis preparado esta temporada para Euroclub?

Habrá un gran cambio en el sonido del directo, va a ser todo mucho más frenético, mucho más rápido, se mezclarán las voces de los dos. Los mensajes de Twitter, de Facebook, las llamadas de los oyentes con la música... con un sonido que lo envolverá todo y será bastante atractivo.

Algo que no es novedad, pero que este año si que lo intensificamos, es la gran afluencia de artistas en el programa, tanto en directo como por teléfono. Artistas que quieren participar en nuestra comunidad, que van a formar parte del programa asiduamente y nos van a aportar un montón de cosas. Será divertido llamar por ejemplo a La Oreja de Van Gogh, Juan Magan o Dani Martín.

Mantenemos los concursos, seguirá habiendo regalos cada semana, pero cambiaremos cositas. Por ejemplo el Suerte o Muerte, ya no sólo será de una canción, si no que puede ser también de un artista, por lo que el trauma puede ser mayor si sale muerte. Porque ya se sabe que el suerte o muerte consiste en que, si sale muerte no suena más, entonces ahí veremos a los clubs de fans luchar por su artista ya no sólo por una canción.

Habrá mucha más implicación de los oyentes, podrán llamar cuando quieran para dedicar canciones. Además nosotros mismos les vamos a poner a prueba muchísimas veces, cuando menos se lo esperen y con quien menos se lo esperen, esto va a pasar sobre todo con los fans cuando tengamos algún invitado.

Mantenemos el espíritu del año pasado muchas exclusivas, muchas más novedades que el año pasado. En la temporada pasada combinábamos las canciones más consolidades con otras que eran novedad, y en esta temporada vamos a poner muchas más canciones novedosas, casi exclusivas.

Soléis apostar por nuevos artistas que aún están andando el camino al éxito, o que no se han escuchado mucho en España ¿Por cuáles váis a apostar esta temporada?

Vamos a apostar mucho por varios esta temporada, por Juan Magan de manera ciega, este año van a llegar nuevos temas de latin-house, una mezcla que está triunfando. Si ha gustado el Bailando por ahí, preparáos porque va a haber más y de hecho va a venir con Pitbull. Otros grandes que llegaran son The Wanted, JLS y sobretodo una chica que se llama DEV, a esta última la vamos escuchar mucho mucho seguro.

El lunes, 5 de septiembre, empezáis la nueva temporada de Euroclub ¿Qué habéis preparado para todos los Euroclubers que ya os reclaman?

Para el lunes tenemos un montón de estrenos: Kelly Clarkson, Flo Rida, Mohombi, el nuevo Maraca y si podemos, haremos un par de estrenos más importantes. Y atención porque hay preparada alguna que otra sorpresa de alguien que les hará mucha ilusión escuchar.

¿Qué es para vosotros Euroclub?

Euroclub son dos horas a parte en el mundo, si el día tiene 24 horas, para nosotros tiene 22 horas el día normal y luego hay dos que son Euroclub, que son extraordinarias. Es un mundo diferente en el que hay una comunión: locutores, música y oyentes y todo cambia, es el mensaje de esta temporada, todo cambia. Lo que queremos es eso, darle la vuelta a las vidas de las personas que están escuchando la radio, ya sean con 30 segundos de una canción que la pillen al final y digan, que buen rollo me ha dado aunque la haya pillado al final, tanto los que están desde el principio hasta el final y comentando en Facebook.

Euroclub para nosotros es un reto cada día, el mundo de los mass media es muy competitivo, entonces es un reto porque hay mucha competencia. Y es un reto personal porque cada día queremos agrupar a más gente, ver como cada vez más gente se identifica con lo que nosotros hacemos, eso es una satisfacción, ver como puede gustar tu producto.

¿Qué les diríais a todos los Euroclubers que os siguen desde la primera temporada?

Lo primero agradecerles que estén esperando ya el inicio de temporada de Euroclub, porque nos lo están demostrando por Facebook y Twitter. No les vamos a defraudar, estamos preparando una nueva temporada con el mismo espíritu del año pasado, que el objetivo era primero diversión, información musical y luego participación, hacerles sentir importantes, eso este año va a ser muy muy notorio, que esperen lo mejor porque nosotros intentaremos dar el triple de lo mejor de lo que ellos esperan.

La comunidad Euroclub cada día crece más, a modo de bienvenida, ¿Qué mensaje les dejaríais?

A los nuevos les vamos a dar la oportunidad de cambiar sus días, si lo único que quieren es escuchar música así será, porque van a tener mucha música y los que quieran algo más también lo van a tener: información musical, las locuras de la Trigo, exclusivas musicales de todo tipo y sobre todo pasar un buen rato.