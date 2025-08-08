Los artistas revelación de 2025: Lola Young, Myles Smith y más

Aunque todos tenemos a nuestros artistas favoritos de los que somos fans desde hace años, la música no sería lo mismo si no le diéramos espacio a nuevos protagonistas. Este año 2025 ha venido cargando de descubrimientos, con múltiples artistas emergentes que han desbancado hasta a los más consolidados.

En Europa Fm recopilamos a los cantantes que, viniendo desde abajo, han brillado como los que más en este año 2025:

Lola Young- 'Messy'

Sabemos que este año no has podido quitarte de la cabeza la frase "Cause I'm too messy, and then I'm too fucking clean…", pero no te culpamos: los casi 2 millones de víeos en Tik tok subidos usando este exitazo no lo han puesto fácil. Aunque este 2025, tu earworm haya sido Messy, has llegado tarde, porque este hitazo que ya es un himno del TDAH, al hablar de quererse a uno mismo pese a nuestros defectos, se estrenó el 30 de mayo de 2024.

Lejos de ser el primer single de la artista, Messy forma parte del tercer disco de la británica This Wasn’t Meant For You Anyway lanzado con tan solo 23 años. Aunque quizás, "tan solo" no sea la mejor forma de calificarlo, pues Lola Young lleva cantando desde los seis años y a los 15 ganó el talent show: Open Mic UK, lo que la consiguió 5000 libras y una beca para acceder a la BRIT School, donde estudiaron artistas como Amy Wine House y Adele.

No es hasta 2016 cuando Nick Shymansky y Nick Huggett, quienes estuvieron detrás del éxito de estas artistas respectivamente, ven potencial en ella tras verla tocar en distintas salas y le dan su apoyo. Con este impulso, tres años después, Lola Young saca su primer EP en 2019, un segundo álbum en 2023, un tercero en 2024 y el resto es historia.

Myles Smith- 'Nice to meet you'

Puede que el nombre del cantante aún no te resulte familiar, pero sabemos que Nice to meet you ha formado parte de tu banda sonora este año. Entonces, ¿Quién es Myles Smith? Se trata de un cantante británico originario de Luton que apostó por la música en 2020, cuando comenzó a subir a sus redes sociales covers de sus cantantes favoritos.

El cantante fue ganando popularidad, pero no fue hasta el lanzamiento deStargazing en 2024, que Smith saltó a la fama, posición que se reforzó en noviembre de ese mismo año con Nice to meet you. Una composición esperanzadora que trata de cómo conocer a una persona puede cambiarte en un momento de tu vida puede cambiarlo tod a mejor por muy perdido que estés.

La última sorpresa que nos ha dado el británico fue en abril de 2025 con Blink Twice dentro del álbum de estudio Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going: The Complete Edition de Shaboozey, el cinco veces nominado a los GRAMMY.

Ravynn Lenae- 'Love Me Not'

Ravyn Lenae es otra de las artistas revelación que ha cautivado a medio mundo. Nacida en Chicago, la cantante tuvo claro desde pequeña que quería apostar por la música. Así lo demostró en el instituto cuando se gastó 300 dólares de sus ahorros en producir Greetings, tema editado al completo por ella misma.

Singles, Eps, álbumes… la artista ya ha lanzado de todo, siempre manteniendo su estilo R&B que tanto la caracteriza. Pero sin duda, su mayor éxito y lo que la ha llevado a estar en boca del pop anglosajón ha sidoLove Me Not, lanzado en noviembre de 2024, cuyo videoclip ya cuenta con 18 millones de visualizaciones.

Por si fuera poco, su presencia entre el público español se ha revolucionado con su colaboración con Rusowski en pink + pink, un tema que combina a la perfección su melódica voz con los ritmos experimentales de Ruslán Mediavilla, el músico de Fuenlabrada.

Doechii- Anxiety

Puede que Jaylah Ji'mya Hickmon no te suene, y ¿Doechii? Quizás tampoco, pero el verso "Somebody's watching me… It’s my anxiety" seguramente lo hayas entonado con el pegadizo ritmo al que responde la canción de la tercera mujer de la historia en conseguir el Grammy a Mejor álbum de rap. Sí, el tema que lleva meses en tu Tik tok es de Doechii.

Habiéndose criado recibiendo una educación cristiana, la de Florida quería convertirse en cantante de coro, pero todo cambió en 2016 cuando publicó en Sound cloud Girls, fusionando el rap con el hip hop.

Aunque la sacó como sencillo en 2021, esta composición no fue la que la catapultó a lo más alto de las listas, sino Anxiety una canción que lanzó en Youtube en 2020 sampleando Somebody that I used to know (2011) de Gotye y Kimbra, y se ha vuelto viral este año, cinco años después. Tras explotar en Tik Tok, Doechii subió la versión completa a plataformas de streaming.

Alex Warren- 'Ordinary'

Puede que Alex Worren sí que te suene, ya que, aunque sin duda 2025 ha sido su año, lleva desde la adolescencia subiendo vídeos a Youtube y su máximo esplendor llegó cuando comenzó a subir vídeos de su relación con Kouvr Annon, lo que le llevó a pensar al cantante que "nadie quería escucharle cantar" pues esos vídeos no alcanzaban tantas visitas.

Hasta aquí puede parecer una historia corriente, pero lo cierto es que Warren no lo ha tenido nada fácil y es un claro ejemplo de inspiración, pues con nueve años perdió a su padre y con 20 a su madre por alcoholismo, quien le echó de casa con tan solo 18 años y provocó que durmiera en coches de amigos medio año.

La viralización en redes deOrdinaryle llevó a lo más alto de las listas, llegando al número 1 en Reino Unido. Esta canción de Warren inspirada en su relación su esposa, ya es para muchos su dedicatoria de amor favorita, esa que te recuerda a la persona que convierte lo ordinario en extraordinario.

Estamos deseando descubrir nuevos talentos que nos enganchen con sus canciones, aunque dudamos que vayan a ser más pegadizas que estas que hemos recopilado en 2025... ¡Han dejado el listón muy alto!