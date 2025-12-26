Lo más radiado de 2025 de Europa FM (Vol.1): Alex Warren, Doechii, Damiano David, Lady Gaga y Lola Young

Entre lo más radiado de este 2025 en Europa FM se encuentra el indiscutible éxito de Lady Gaga, Abracadabra , pero también han permanecido durante meses Anxiety de Doechii y Ordinary de Alex Warren. Pero también han sido éxitos indiscutibles Born with a Broken Heart de Damiano David y Messy de Lola Young.

En Europa FM te traemos lo más radiado de este 2025. En plenas fiestas navideñas cabe recordar lo que más has escuchado estos últimos 12 meses de artistas que han tenido un muy buen año.

Entre villancicos, celebraciones y polvorones hacemos un recorrido por lo más sonado en nuestra radio este año, destacando el éxito de Abracadabra de Lady Gaga, pasando los éxitos virales de Ordinary y Anxiety, pero sin olvidarnos del Born with a Broken Heartde Damiano David y Lola Young y su Messy.

Alex Warren - 'Ordinary'

En apenas unos meses, Alex Warren pasó de ser un completo desconocido para muchos a tener uno de los éxitos más escuchados en las radios de todo el mundo. En parte, esto se debe a la viralidad de su tema Ordinaryen las redes, el cual habla de un amor que se sale fuera de lo normal.

Y es que además el artista no tuvo una vida sencilla: su padre murió cuando tenía 9 años y su madre entró en depresión y le echó de casa a los 18 años, teniendo que dormir en coches y colarse en un gimnasio para ducharse.

TikTok fue su salvación, la forma de seguir publicando su arte y ganar repercusión, como la que obtuvo su gran tema, dedicado a su mujer, quien aparece en el videoclip.

Doechii - 'Anxiety'

Quién iba a decir a Doeschii que uno de los temas que estrenó hace cuatro años se volvería uno de los más virales de 2025 e incluso acabaría entre los más escuchados en una radio española. Pues esto mismo le ha ocurrido a su tema Anxiety.

El poco éxito de su lanzamiento fue completamente contrarrestado gracias a un audio de TikTok, el cual comenzó a viralizarse a través de trends, sumándose incluso Nil Moliner.

Originalmente, el tema era un sample grabado en su cuarto de la canción Somebody Used To Knowde Gotye y Kimbra, el cual publicó tiempo después y que regrabó en 2025 tras el éxito.

Damiano David - 'Born with a Broken Heart'

A pesar de que este tema fue publicado a finales de 2024, se ha convertido en uno de los más escuchados este año. Y es que Born with a Broken Heart nos enamoró completamente a todos, el segundo tema en solitario de Damiano David tras su salida de Måneskin.

Aquí, se alejaba del tan característico rock de la banda italiana que triunfó en el Festival de Eurovisión en 2021, acercándose al pop en este tema que escribió cuando no pasaba por un buen momento.

"Me sentía sin emociones y tenía miedo de haber perdido mi capacidad de sentir cosas, ya fueran buenas o malas. Esto ocurría mientras empezaba la relación más significativa de mi vida y el miedo a no ser capaz o no estar preparado era grande", confesó.

Con este tema, el artista buscaba transmitir la idea de que el sufrimiento que hemos vivido puede transformarse en crecimiento personal y nos puede encaminar a la siguiente buen capítulo de nuestra vida.

Lady Gaga - 'Abracadabra'

Una de las grandes reinas de este 2025 ha sido Lady Gaga, quien este año además ha deslumbrado al mundo con su gira The Mayhem Ball.

Con el estilo y potencia del pop que hacía en sus orígenes, como el de sus grandes éxitos Alejandro o Bad Romance, Lady Gaga estrenó Abracadabra, el mayor éxito de su disco Mayhem.

Este tema, según contó Lady Gaga a la revista Variety, está inspirado en la música "alternativa de los 90, electro-grunge, melodías de Prince y Bowie, guitarra y actitud, líneas de bajo funky, dance electrónico francés y sintetizadores analógicos".

Lola Young - 'Messy'

Para Lola Young este año ha tenido un final algo amargo por culpa de su retiro forzado de la música tras un desmayo en directo. Sin embargo, ahora la artista ha anunciado su regreso en 2026, así que quién sabe si volverá a sorprendernos con otro éxito como Messy este 2026.

El tema es una oda hacia aquellas personas imperfectas y contradictorias que conmueve si te paras a escuchar o leer su letra. Emoción, vulnerabilidad y fascinación convergen en este tema que no se ha salido este año de nuestras cabezas.

La artista comenzó sus primeros pasos en la música con 13 años, cuando se subía al escenario de pubs a cantar covers de Joni Mitchell. Poco después tuvo la oportunidad de entrar a la Brit School, que formó a artistas como Adele y Amy Winehouse, abriéndole las puertas a lo que sería una brillante carrera.