Las novedades musicales más destacadas: Pablo López, Ariana Grande y Cynthia Erivo, Malú y más

¡Llegan las novedades musicales! El estreno de Wicked fue uno de los grandes éxitos de 2024. Ahora, es el turno de Wicked: Parte II, la segunda parte que trae nuevas canciones que no se escaparán en mucho tiempo de nuestras cabezas, sobre todo For Good por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Este estreno llega junto a ¿Y ahora qué +?, el álbum de Alejandro Sanz que amplía su anterior proyecto con siete canciones nuevas, entre la que destaca Las Guapas, la cual interpretó en primicia en los Latin Grammy. También estrena nueva música Pablo López con El niño del espacio, su primer tema en solitario desde su última canción La función (2024); Malú pone voz a Sueños de Libertad y Pignoise trae un nuevo tema.

¡Disfruta de las novedades musicales más destacadas de la mano de Marta Nogales!

'El niño del espacio' - Pablo López

Pablo López muestra su faceta más personal en El niño del espacio, su primera canción después de casi un año sin estrenar música en solitario. "¿Quién me quiere conocer? / Te he esperado tanto / Soy parte de la luz / Te puedo ver", dice el estribillo de este viaje a la infancia.

'For Good' - Ariana Grande y Cynthia Erivo

For Good no es un tema que pille por sorpresa a los fanáticos de Wicked, pues ya pudimos escuchar a Ariana Grande y Cynthia Erivo interpretarla en el concierto Wicked: One Wonderful Night, emitido el pasado 7 de noviembre. La canción forma parte de la banda sonora de la segunda película de la franquicia, Wicked: Parte II, que llega este viernes a las salas de cine.

'Sueños de Libertad' - Malú

Malú estrena su nuevo tema Sueños de Libertad, que será la cabecera de la mítica serie de Antena 3 con el mismo nombre. Una vez más, la artista hace gala de ese torrente de voz que la caracteriza, y qué mejor forma de hacer uso de él que siendo la melodía de una de las series más seguidas de la televisión.

'Las Guapas' - Alejandro Sanz

Después de ganar los Latin Grammy a Grabación del año y Mejor álbum pop contemporáneo, Alejandro Sanz estrena ¿Y ahora qué +?, una ampliación de su último disco con un añadido de siete canciones, entre las que podemos encontrar Las Guapas. Este tema ya pudimos escucharlo en primicia durante su actuación en estos mismos premios, junto a su ya conocida El vino de tu boca.

'Las horas muertas' - Pignoise

Pignoise, quien ha mostrado las nuevas canciones de su disco Las ganas en evento en Madrid, no defrauda a sus fans con su nuevo tema Las horas muertas. No tendremos que esperar mucho para escuchar el resto de pistas de su álbum, pues aún tienen pendiente actuar en varios festivales a lo largo del 2026.