Las novedades musicales más destacadas: Bruno Mars, Walls, Charlie Puth, Manuel Turizo y Carlangas y Leiva

¡Otro viernes más que llega cargado de novedades musicales!

Esta vez es Bruno Mars el que pone el broche de oro a la lista de lanzamientos con su tema I Just Might, primer adelanto de su disco The Romantic, que lo llevará de gira por todo el mundo en 2026. Por su parte, Walls llega con El día que me olvides, que forma parte del tracklist de su nuevo disco El día que me olvides.

De lo que no podemos olvidarnos es de la colaboración estrella de Leiva yCarlangas, que se han unido en el hit rockero Todo podría ser peor, ni de lo nuevo de Charlie Puth y Manuel Turizo. Descubre los lanzamientos musicales más destacados de la semana de la mano de Carmen Basanta y disfruta del fin de semana con nueva música.

'I Just Might' - Bruno Mars

Bruno Mars ha empezado 2026 pisando fuerte con el estreno de I Just Might y colgando el cartel de SOLD OUT en todos los conciertos de The Romantic Tour. A pesar de que durante los últimos años ha lanzado música como sus colaboraciones con Lady Gaga en Die With a Smile y con Rosé de BLACK PINK en APT., el hawaiano llevaba ocho años sin salir de gira y diez años sin lanzar disco.

Ahora, con el primer adelanto del disco The Romantic, vuelve la faceta más romántica y de buen rollo del Bruno más clásico. En el videoclip podemos ver a un grupo musical compuesto por diferentes versiones del artista que tocan los instrumentos de esta melodía pegadiza.

'No te preocupes por mí' - Walls

Walls vuelve a arrasar con su nuevo disco El día que me olvides, en el destaca No te preocupes por mí.

En este nuevo lanzamiento podemos escuchar a un Walls más maduro, emocional y reflexivo que da rienda suelta a ese estilo pop/rock alternativo que tanto le caracteriza.

'Beat Yourself Up' - Charlie Puth

Mientras esperamos al lanzamiento del disco Whatever's Clever, Charlie Puth calienta motores con Beat Yourself Up, un tema movido que nos hará bailar todo lo que queda de mes y mucho más.

La canción habla del paso del tiempo y de cómo debemos perdonarnos por nuestros errores y seguir adelante con alegría por estar vivos.

'Podría ser peor' - Carlangas y Leiva

Unidos en esta single que derrocha electricidad y nervio rockero tenemos a Carlangas y Leiva. Podría ser peor hace un guiño directo al ADN de la música de Novedades Carminha, el grupo del que Carlangas formó parte hasta su disolución en 2022.

El gallego se une a Leiva en el primer sencillo de lo que será su nuevo trabajo discográfico, cuyo lanzamiento está previsto para la primavera de 2026. Este hit supone así el punto de encuentro entre el rock y el indie español.

'Por un pendejo no se llora' - Manuel Turizo

Con este clásico bachatero, Manuel Turizo nos invita a dejar de pensar en esas parejas y exparejas que nos han tratado mal y ponernos a bailar en su lugar. Por un pendejo no se llora es uno de los temas que probablemente se encuentren dentro de su próximo disco.

El último disco del colombiano fue estrenado en noviembre de 2024 por lo que todo a punta a que vayamos atener un nuevo trabajo este año. Además, aún le queda una última fecha en Bogotá el 13 de febrero para cerrar su gira 201 World Tour, por lo que quizás allí puedan gozar de su nueva canción en directo.

Sigue la lista completa de novedades musicales