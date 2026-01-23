Las novedades musicales más destacadas: Harry Styles, Loreen, MIKA y mucho más

¡Llegó el día! Harry Styles lanza el primer adelanto de su nuevo álbum de estudio Kiss All The Time. Disco, Ocassionally . Al mismo tiempo, Louis Tomlinson se abre en canal en Imposter y Luis Fonsi se une a Feid en Cambiaré . Este viernes también tenemos lo nuevo de MIKA , Excuses For Love , y de Loreen , Feels Like Heaven . ¡No te pierdas las novedades musicales más destacadas de la semana!

Los fans de Harry Styles llevan esperando toda la semana este viernes, aunque eso no es nada comparado con los cuatro años que el artista lleva sin sacar música. El cuarto álbum del británico llegará muy pronto, pero por ahora tendremos que conformarnos con Aperture, su nuevo single en el que se arriesga con ritmos de electrónica.

Esta semana, su excompañero de One Direction Louis Tomlinson nos ha entregado un adelanto más de su disco con Imposter y Louis Fonsi nos entregan su nueva colaboración Cambiaré junto a Feid.

Por otro lado, la doble ganadora de Eurovisión, Loreen, nos trae su Feels Like Heaven y MIKA nos regala su Excuses for Love, adelanto de su próximo disco Hyperlove. ¡Disfruta de los lanzamientos más destacados con Marta Nogales!

'Aperture' - Harry Styles

¡La espera por fin ha terminado! Harry Styles vuelve a la música con Aperture, el sencillo de su esperado cuarto disco. A muchos fans les ha pillado por sorpresa el cambio de estilo del británico a un ritmo EDM en el que nunca lo habíamos visto.

Esta apuesta por la electrónica da pistas de lo que será el estilo del disco, pero también de los diversos géneros que tendrá, entre los que se encontraría también el pop. Sin embargo, este tema promete hacer bailar a muchos con el estribillo: "We belong together / It finally appears it's only love".

'Feels Like Heaven' - Loreen

Mientras esperamos para el lanzamiento de su nuevo disco Wildfire el 27 de marzo, Loreen nos adelanta su sencillo Feels Like Heaven. La cantante había estado más de ocho años sin lanzar álbum, por lo que esta canción promete convertirse en un gran hit.

Pero el mayor éxito en su carrera fue Euphoria, el tema que la hizo ganar en Eurovisión 2012, aunque también merece una mención Tattoo, la canción que le otorgó su segunda victoria en el festival en 2023.

'Excuses For Love' - MIKA

Después de su primer adelanto Inmortal Love, llega el disco Hyperlove, el primer álbum de MIKA en inglés desde 2019. Entre sus canciones, encontramos Excuses For Love, una canción con ritmo de pop electrónico.

Con este nuevo proyecto, MIKA explora la tensión que existe entre el mundo digital y la fragilidad del sentimiento humano.

'Cambiaré' - Luis Fonsi y Feid

Para recibir el fin de semana con alegría, nos llega Cambiaré, lo nuevo de Luis Fonsi y Feid a ritmo de salsa. Esta es la primera vez que los dos cantantes se juntan en una colaboración, uniendo la energía de la música latina y el sonido de lo urbano.

El anuncio de la canción se hizo durante las Fiestas de la Calle San Sebastián, en Puerto Rico, donde ambos artistas aparecieron de manera inesperada entre la multitud.

'Imposter' - Louis Tomlinson

Parece que los exmiembros de One Direction se han coordinado para lanzar nueva música y Louis Tomlinson es uno de ellos. Tras sus sencillos Lemonade y Palaces, el británico trae Imposter, una canción que explora sentimientos de inseguridad interna y autopercepción, reflexionando sobre la presión de ser auténtico frente a las expectativas propias y ajenas.

En concreto, el tema nos habla sobre el síndrome del impostor, el cual siente el propio cantante. Además, en el videoclip aparece el actor James Nelson-Joycer, ganador de un premio RTS que ha formado parte del elenco de Los amos de la ciudad y Mil golpes.