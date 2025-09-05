Las novedades musicales más destacadas: Lady Gaga, Veintiuno, Fito y Fitipaldis y más

El primer viernes de septiembre anuncia la vuelta al cole con sus novedades musicales. Los artistas, lejos de estar algo perezosos y rezagados con el nuevo curso, apuntan alto con sus grandes estrenos, los que recoge nuestro locutor Roger Freedom.

Lady Gaga abraza lo paranormal con The Dead Dance, el tema creado para la serie Miércoles, mientras que Veintiuno nos emociona con el lanzamiento de Pide un deseo por mí, una canción inspiradora. Y el rock también regresa a las aulas de la mano de Fito y Fitipaldis, que no se quedan atrás y lanzan Los cuervos se lo pasan bien. Repasamos estos y más estrenos.

The Dead Dance - Lady Gaga

Siguiendo con la estela del éxito de Bloody Mary en la primera entrega de Miércoles —la canción se estrenó en 2011 y se viralizó en 2022 gracias al hipnótico baile de Miércoles (Jenna Ortega) en el cuarto capítulo de la temporada—, Lady Gaga toma las riendas de la banda sonora de la segunda temporada con este tema que trata sobre una ruptura amorosa y sobre la manera de avanzar en el duelo. Habla del sentimiento de desesperanza en el amor en su inicio, el que da paso a la recuperación a través de balar y disfrutar con amigos tras superar los momentos más difíciles de una ruptura.

En el videoclip, dirigido por Tim Burton al puro estilo de una película en blanco y negro, la cantante aparece como una muñeca que cobra vida entre tantas otras repartidas por la isla. Y como si de un zombi se tratara, la también actriz se desplaza, baila y abraza su nuevo ser.

Los cuervos se lo pasan bien - Fito y Fitipaldis

Fito y Fitipaldis llegan cargados de novedades con el estreno de Los cuervos se lo pasan bien, el primer tema de su próximo disco, El monte de los aullidos. Aunque para el álbum hay que esperar al 24 de octubre, con este adelanto la banda vuelve a abrazar su esencia atemporal y llena de ritmos rockeros el panorama musical. Eso sí, esta vez con un toque de folk de lo más bailable.

Se trata de un canto a los sentimientos encontrados, a las incongruencias en las emociones y a combatir las inseguridades con el baile.

Oceans - Calvin Harris ft. Jessie Reyez

Calvin Harris rescata Oceans, la canción que iba a ser lanzada en colaboración con Miley Cyrus en 2024, pero que ahora es con Jessie Reyez, a la que el DJ apadrina en la música. El sonido dance se apodera de la vuelta al cole con un tema que promete ser todo un hit.

Pide un deseo por mí - Veintiuno

Pide un deseo por mí nació en 2024, cuando la banda fue inspirada por la playa de El Aguilar en Asturias. Allí una pareja de ancianos bailando al son de la música de una radio dio rienda suelta a la creatividad de Diego Arroyo. "Había una canción sobre sentir algo tan fuerte por alguien que es lo bueno, es lo malo, y lo es todo al mismo tiempo", expresó recientemente el grupo sobre el tema.

Para celebrar este nuevo lanzamiento de lo más emocional (aunque sonaba como track oculto del disco La balada de delirio y equilibrio), el grupo celebró un concierto en la costa asturiana, despidiendo el verano y dando la bienvenida a su nueva época musical.

Las cosas que pasan por mi cabeza - Yarea

Yarea inicia el curso con esta canción que nació en un momento feliz, aunque breve y ya pasado. Surge de la gratitud por todo lo que tiene, pero también del miedo profundo a perderlo. La canción refleja esa contradicción vital: estar en uno de los instantes más plenos de su vida mientras convive con la sensación de que algo sigue roto en su interior.

Volviendo a sus orígenes más acústicos y con un aire folk, Yarea convierte este tema en un verdadero himno a la nostalgia veraniega, y qué mejor fecha para estrenarlo que en septiembre.

