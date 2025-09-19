Las novedades musicales más destacadas: Leire Martínez, Abraham Mateo, Miley Cyrus y más

El fin de semana llega cargado de lanzamientos. Leire Martínez presenta un nuevo adelanto de su próximo disco, esta vez con Abraham Mateo ; Miley Cyrus estrena la canción dedicada a su padre y Lola Young lanza su esperado cuarto disco.

Empezamos el fin de semana con música y lo nuevo de Leire Martínez, que esta vez se une a Abraham Mateo en Tonto Por Ti. Es el nuevo adelanto del próximo disco de la cantante donostiarra.

También viene con un adelanto de su próximo proyecto Shinova, que se ha unido a Nina de Juan para regrabar Los días que vendrán incluida en el disco El Presente... y los días que vendrán, a la venta el 31 de octubre.

Con nuevos discos llegan Lola Young y Miley Cyrus, que estrena la canción Secrets en la versión deluxe de Something Beautiful. Y además vuelve Lewis Capaldi, que estrena en plataformas Something In The Heavens, una canción que ya han podido escuchar en directo los privilegiados que están disfrutando de su gira por Reino Unido e Irlanda.

Descubre los lanzamientos musicales más destacados de la semana de la mano de Roger Freedom.

Tonto por ti - Leire Martínez y Abraham Mateo

Leire Martínez y Abraham Mateo se lo pasan bien en Tonto por ti. Los dos cantantes, compañeros de la mesa de jurado de Operación Triunfo, colaboran en el nuevo disco de la donostiarra —aún sin fecha— con un tema "gamberro y de intención canalla" en el que retratan a un tipo de personaje que les hace gracia a los dos. No es una burla, es una canción para pasarlo bien.

Post Sex Clarity - Lola Young

Lola Young nos lleva a su interior en Post Sex Clarity, una canción en la que a base de ritmos lentos y sintetizadores te adentra en la sensación de vacío que siente tras una relación esporádica y sin sentido. La honestidad lírica y las emociones sin suavizar son la seña esta canción descrita como la más tierna, soñadora y bellamente conmovedora de I’m Only F**king Myself, el cuarto álbum de estudio de la británica que llega también este 19 de septiembre. Un trabajo caracterizado por sus narrativas brutalmente honestas que detallan el sexo insaciable, la adicción, las relaciones tóxicas y la trampa de la autodestrucción y en el que la artista reflexiona a su vez sobre su evolución musical en estos seis años de carrera.

Secrets - Miley Cyrus ft. Lindsey Buckingham and Mick Fleetwood

Secrets se presenta como uno de los platos fuertes de la semana musical. Miley Cyrus ha decidido compartir con todos sus seguidores la canción que compuso para regalarle a su padre por su cumpleaños y que grabó junto a los ídolos de este, Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood, del grupo Fleetwood Mac. El tema forma parte de la edición deluxe de Something Beautiful, que incluye otro corte inédito llamado Lockdown.

"Escribí esta canción sobre mi padre", contó Cyrus en el podcast de Monica Lewinski, "Quería ser la persona con la que él se sintiera lo suficientemente seguro como para contarme las cosas que resultaban condenatorias y dañinas para la familia. Pero también quería que pensara que, como hija mediana, ya soy lo bastante mayor para cargar con parte de eso”.

Los días que vendrán - Shinova ft. Nina de Juan

Shinova nos regala un nuevo adelanto de El presente... y los días, su nuevo proyecto que estará disponible el viernes 31 de octubre y que cuenta con la colaboración de numerosos artistas y amigos. Nina de Juan, vocalista de Morgan, se ha unido a la banda de Berritz para grabar de nuevo Los días que vendrán y darle una nueva dimensión a este tema tan importante para el grupo. "Siempre fue muy especial para nosotros, pero con Nina se transforma en algo todavía más grande. Cuando ella canta, se para el mundo", reconoce Gabriel de la Rosa sobre la canción que emprende un nuevo vuelo y adquiere ahora una emoción distinta.

Something In The Heavens - Lewis Capaldi

Dice Lewis Capaldi que esta es su canción favorita hasta la fecha. El artista de Glasgow presenta así Something In The Heavens, un tema en el que detalla la pérdida en todas sus formas, pero también los destellos de esperanza que quedan. "Te amaré hasta mi último aliento, te ha ido pero algo en el cielo me dice que volveremos a estar juntos", dice en es tema que interpretó por primera vez en directo en el primer concierto de su gira por Reino Unido e Irlanda. Durante su actuación en Sheffield, el cantante quiso agradecer a sus fans el apoyo brindado durante su ausencia y les regaló esta bonita sorpresa lanzando confeti durante su interpretación. En los papeles estaba suspendidos en el aire estaba escrita parte de la letra del tema.

Sigue la lista completa de novedades musicales