Las novedades musicales más destacadas: Miley Cyrus, Despitaos, Ellie Goulding, Sidercars y más

Miley Cyrus abre junto a Despistaos la lista de novedades musicales más destacadas de la semana. La artista estadounidense llega con Dream as One, tema que pertenece a la banda sonora de Avatar: Fuego y ceniza. Por su parte, los de Guadalajara estrenan Por volver a verte, una de esas canciones capaz de pellizcarnos el corazón y que sirve como preludio del concierto del 29 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid.

Ellie Goulding trae Destiny, un tema introspectivo que habla de sensualidad. Además, Sidecars llega con su nuevo disco Everest y Robyn estrena Dopamine.

Disfruta de las novedades musicales más destacadas de la mano de Marta Nogales.

'Dream as One' - Miley Cyrus

No nos cabe duda de que Miley Cyrus es una artistaza en mayúsculas. La cantante ha prestado su voz para Dream as One, tema que pertenece a la banda sonora de Avatar: Fuego y ceniza, tercera entrega de la saga del cineasta James Cameron. La película original se estrenará el próximo 19 de diciembre.

La canción apela a la resiliencia, hablando de cómo podemos resurgir de las cenizas y la importancia de la unidad. "Habiendo sido personalmente afectada por el fuego y tras resurgir desde las cenizas, este proyecto tiene un profundo significado para mí", ha expresado la cantante a través de redes.

'Por Volver a Verte' - Despistaos

Por volver a verte es uno de esos temas que suenan con fuerza desde la primera escucha y con el que la banda de Guadalajara plasma esa añoranza y nostalgia hacia la persona amada.

"Sabes que me muero por volver a verte | sabes que te miento si te digo que lo siento | y vale que no soy tan fuerte | pero no te compro que me lo merezco | sabes que me muero por volver a verte", expresa la canción. Un tema que sigue la estela sonora de la banda.

Con la mirada puesta en su próximo concierto en elPalacio Vistalegre el próximo 29 de noviembre, del que Europa FM es radio oficial, Despistaos nos trae una canción que se caracteriza por la honestidad de su letra.

'Destiny' - Ellie Goulding

Sin duda alguna, el Reino Unido se ha convertido en una de las industrias expertas en lanzar hits . En el caso de Ellie Gouilding, la artista consolida su trayectoria con Destiny, un tema que abraza su sexualidad, sensualidad y su propio caos.

"Por primera vez en mi vida, no necesitaba a una persona para sentirme validada o protegida, y esa persona no me necesitaba a mí. Pero solo nos queríamos el uno al otro. Eso supuso un cambio potente en la forma en que me quería a mí misma en su conjunto", ha detallado la intérprete de Burn en redes.

'La misma canción' - Sidecars

La presentación de La misma canción sirvió como último avance de Everest, el nuevo disco de Sidecars.

Los madrileños desprenden muy buena energía en esta melodía que contrasta con una letra que plasma el desamor en toda su expresión. "No vas a dar la vuelta al avión | Y sabes que no voy a pedírtelo | Supongo que será lo mejor | Va a hacer una semana que estoy | En bucle con la misma canción | Y nunca te he sabido decir que no | Es un montón | No logro sostener tu mirada", relata su letra.

Everest es el octavo proyecto discográfico de la agrupación de Alameda de Osasuna, que describe cada canción del disco como "un paso para llegar a la cumbre": Esto no va de llegar a lo más alto, sino de estar presente en cada momento del camino".

'Dopamine' - Robyn

Conocimos a Robyn en los años 90 con temas como Do You Know (What It Takes) yShow Me Love. A pesar de que la artista sueca lleva sin sacar disco desde el año 2018, la cantante ha seguido construyendo su carrera con diversos lanzamientos a lo largo de estos años.

Robyn llega con Dopamine, un tema con el que la artista desprende vitalidad a través de un sonido pop electrónico. "He estado trabajando en esta canción durante casi una década y se siente genial lanzarla hoy. Qué genial es tener un cuerpo, que genial es tener un cerebro, que genial estar vivo" ha apuntado a través de sus redes.

