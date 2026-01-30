Las novedades musicales más destacadas: Nil Moliner, Malmö 040, Juanes y más

Llega el viernes con una nueva tanda de novedades musicales, donde los artistas internacionales y nacionales se dan la mano para hacer vibrar a los oyentes de Europa FM. Esta semana, Nil Moliner nos reabre heridas del pasado, mientras Malmö 040 trae su nuevo tema Godzilla y La Pegatina regresa por todo lo alto. Desde Colombia y Puerto Rico, Maluma y Kany García presentan una balada para amar mejor y Juanes entrega una visión optimista del amor.

Los viernes no serían lo mismo sin las novedades musicales. Por eso, en Europa FM recopilamos los cinco estrenos más destacados de la semana que llegan desde artistas internacionales y nacionales. ¡Te lo cuenta Marta Nogales!

Por un lado, Maluma y Kany García se juntan para invitarnos a amar sin complicaciones, mientras Juanes nos anima a creer en el amor en este adelanto de su undécimo disco. A nivel nacional, Nil Moliner nos recuerda esas relaciones del pasado que vuelven para desestabilizarnos, Malmö 040 vuelve a arrasar con su nuevo tema y La Pegatina regresa a la música para recordarnos que siempre estarán aquí.

'Me acuerdo de ti' - Nil Moliner

Después del estreno de Álex, Tu cuerpo en braile y Ha pasado algo —todos ellos singles de su disco NEXO, el cual verá la luz el 22 de mayo—, llega Me acuerdo de ti, la canción favorita de Nil Moliner de todas las que ha escrito.

La compuso junto a dos amigos y habla de cuando estás en un buen momento y las cosas empiezan a funcionar después de haber pasado una etapa muy oscura y, de repente, cuando estás en plena luz, reaparece una persona de tu pasado y lo pone todo patas arriba. Tal y como canta Nil: "Apareces sin avisar / Y ahora todo está en llamas".

'Godzilla' - Malmö 040

Después del estreno de su segundo disco, Cuando Éramos Felices Sin Saberlo, Malmö 040 nos trae Godzilla, el tema que ya pudimos escuchar en primicia en el showcase de EuropaFM en Salamanca.

La banda barcelonesa se encuentra en mitad de su gira Los de siempre Tour, que finalizará el 27 de febrero en Zaragoza. Ahora, nos han regalado este nuevo tema de pop-rock en el que cantan al amor con rebeldía: "¿Y ahora qué? / Que venga la policía / Porque cuando estamos juntos/ Arde la ciudad / Somos dos balas perdidas".

'Hagamos Que' - Juanes

Este nuevo sencillo de Juanes es el adelanto de su próximo álbum de estudio, el cual se lanzará en la primavera de este año. Hagamos Que tiene un tono optimista que invita a creer en el amor y en la magia de los momentos compartidos gracias a su melodía cercana, las guitarras y la voz cálida y emocional de Juanes.

Su videoclip está grabado en entornos naturales, potenciando la intimidad y sensación de libertad que transmite la canción.

'Siempre nos tienes aquí' - La Pegatina

¡La Pegatina está de vuelta! Tras más de un año de su retiro de la música, La Pegatina volvió al ruedo a finales de 2025 con el anuncio de su gira por toda España, la cual contará con un total de 26 conciertos.

Por fin, nos traen una canción a modo de fiesta para celebrar su regreso, en la cual nos recuerdan que siempre les tendremos aquí para alegrarnos cada mal momento.

'1+1' - Maluma & Kany García

En esta balada romántica, Maluma y Kany García se unen a ritmo de salsa que nos invita a amar sin complicaciones y a dejar ir, centrándonos en conexiones verdaderas. El videoclip muestra situaciones cotidianas, aumentado la atmósfera intimista que crean estos dos artistas con una mezcla de sus estilos que casa a la perfección.

Como curiosidad, el tema fue estrenado el 28 de enero, día del 32 cumpleaños de Maluma.