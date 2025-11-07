Las novedades musicales más destacadas: Pablo Alborán, Katy Perry, Rosalía y más

Siete meses después del lanzamiento de Clickbait, primer single del álbum, Pablo Alborán estrena KM 0, su nuevo proyecto musical y probablemente el más personal.

El malagueño llega junto a Rosalía, que estrena su esperado disco LUX con canciones como Dios es un stalker,Berghain o La Perla.

Además esta semana Katy Perry inicia nueva era con Bandaids, una canción centrada en el final de su relación con Orlando Bloom y que podría incorporarse al setlist de The Lifestime Tour, que aterriza el domingo 9 de noviembre en Barcelona y el martes 11 en Madrid con Europa FM como radio oficial;Tu Otra Bonita estrena también Contigo, nuevo single de su próximo disco, y Bizarrap vuelve con una sesión junto a Daddy Yankee.

Disfruta de las novedades musicales más destacadas de la mano de Marta Nogales.

Si quisieras - Pablo Alborán

Si quisieras no es una canción nueva para los seguidores de Pablo Alborán. La canción de su recién lanzado disco KM 0 fue presentada durante la gira La Cuarta Hoja. La primera vez que sonó fue en un concierto en mayo de 2023 en Fuengirola (Málaga) y desde entonces el malagueño la ha incluido en sus shows. Con un ritmo pegadizo y muy sensual, Alborán parece hablar de sí mismo en este tema que también interpretó en la presentación del disco en la Puerta de Sol de Madrid.

Bandaids - Katy Perry

Envuelta en la gira The Lifestime Tour, que aterriza el domingo 9 de noviembre en Barcelona y el martes 11 en Madrid con Europa FM como radio oficial, Katy Perry lanza Bandaids, una canción que podría ser el inicio de una nueva era a nivel laboral y también a nivel personal. La cantante, que sorprendió con este lanzamiento, exhibe en esta canción el desgaste de su relación con Orlando Bloom, padre de su hija Daisy Dove y del que se separó el pasado verano tras más de nueve años juntos. El videoclip lleno de sangre y destrucción parece estar inspirado en la película Destino Final y en él la cantante parece no tenerle miedo a la muerte jugándose la vida en distintos momentos. Solo una margarita blanca, que representa a su hija, le da esperanzas.

Dios es un stalker - Rosalía

Dios es un stalker es una de las canciones más pop de LUX, el cuarto álbum de estudio de Rosalía que ha llegado por fin este viernes para romper todos los esquemas. Con palmas flamencas, orquesta e incluso influencias caribeñas o de rumba, el tema es el único del disco con estribillo. La cantante reconoce que es un tema en clave de humor en el que escribe y canta desde el punto de vista de Dios.

BZRP Music Sessions #0/66 - Bizarrap y Daddy Yankee

Tras meses de silencio, Bizarrap sorprendía esta semana a sus seguidores al lanzar su sesión 66 con Daddy Yankee. El productor argentino cumple su sueño junto al rey del reguetón, con el que actuará el domingo 16 de noviembre en el espectáculo de la NFL en el Bernabéu. En la colaboración, el autor de La Gasolina referencia su carrera y todo lo conseguido en la música. Pese al éxito, mantiene "los pies en la tierra" aunque "siempre mirando al cielo".

Contigo - Tu Otra Bonita

Tu Otra Bonita recupera su esencia, con guitarra española y emociones a flor de piel, en Contigo, una canción que se presenta como una rara avis y que sirve como una especie de homenaje a su trayectoria. La canción forma parte del tracklist de Puta Vida, un disco en el que exploran el rock de guitarras y que llega con una gira que arranca el 21 de noviembre en Córdoba.

Sigue la lista completa de novedades musicales