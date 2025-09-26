Las novedades musicales más destacadas: Pablo Alborán, Tate McRae, Marlena y más

Los viernes son días de estreno y este llega con jugosos lanzamientos musicales.

Pablo Alborán trae Mis 36, una balada que decidió estrenar en el concierto presentación de su disco KM0. Esta semana también tenemos lo nuevo de Tate McRae, que no ha tardado en lanzar nueva música después de su último disco.

Marlena sigue dando pinceladas de su nuevo proyecto musical y Despistaos presenta otro adelanto de su disco, esta vez junto a la catalana Suu. Además, Rita Ora estrena su canción más especial hasta la fecha. Descubre los lanzamientos más destacados de la mano de Roger Freedom.

Mis 36 - Pablo Alborán

Pablo Alborán sigue poniéndonos la miel en los labios con los adelantos de KM0, su séptimo álbum de estudio que lanza el 7 de noviembre. El cantante malagueño presentó su nuevo trabajo el pasado martes 23 de septiembre en un showcase muy especial en la Puerta del Sol de Madrid y, entre los temas que interpretó, se coló uno inédito. Mis 36 es una balada en la que el malagueño nos enseña la importancia de darse prioridad a uno mismo.

Tit For Tat - Tate McRae

¡Vuelve Tate McRae! Tras arrasar con el disco So Close To What y triunfar en los MTV Video Music Awards, la cantante canadiense nos trae Tit For Tat, una canción envuelta en especulaciones. ¿Formará parte de la versión deluxe de su disco o es un tema independiente? Lo único claro que tienen sus fans es que este tema supone un capítulo más en la imparable carrera de la artista.

La Victoria - Marlena

La fiesta y el buen rollo están asegurados con Marlena. Esta vez Carol y Ana presenta La Victoria, una canción que habla de arriesgar en el amor y ganar. "Qué dulce es esta victoria", dice el estribillo de la canción que vienen acompañada de un videoclip con sabor a las tardes de final de verano.

All Natural - Rita Ora

Dice Rita Ora que All Naturales el proyecto más personal que ha hecho hasta la fecha. La cantante estrena una canción que habla de "transformación y autodescubrimiento, de encontrar en la libertad en tu propia piel y de aprender a desconectar del ruido que nos rodea" y lo hace de la mano del ganador del Grammy Joel Little. "Trabajar con él fue un regalo, tiene un don excepcional. Puede transformar algo profundamente íntimo en música que cualquiera puede sentir", señala. El videoclip del tema lo firma Taika Waititi, marido de la cantante.

Múerdeme - Despistaos ft. Suu

Voces antagonistas que epatan a la perfección se unen en Muérdame, la colaboración de Despistaos con Suu. La banda de Guadalajara tenía gana de grabar con la catalana y lo hacen en esta historia de amor al revés. Así nos lo contó José Krespo, compositor y guitarrista del grupo, durante su visita a Cuerpos especiales. "Es todo lo que nos hubiésemos perdido si la dejamos dejamos, lo bueno y lo malo", explicó el músico, adelantando que al final los protagonistas siguen adelante con la relación.

Sigue la lista completa de novedades musicales