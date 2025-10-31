Las novedades musicales más destacadas: Rosalía, Dani Martín, Mika, Marlon y más

La lista de novedades musicales de este viernes viene marcada por el inicio de la nueva era de Rosalía, que se adelanta al lanzamiento de LUX con el estreno de Berghain.

La canción, que ha recibido grandes aplausos, ha abierto una semana en la que Dani Martín celebra 25 años en la música con VEINTICINCO, la canción de la Gira 25 P*t*s Años que arranca el 14 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, Mika estrena Modern Times después de casi un año sin lanzar nueva música y Marlon estrena Háblales.

Además, esta semana Mafalda Cardenal estrena junto a Luck Ra la nueva versión de Vete a la Luna que los dos artistas cantaron por primera vez en el concierto del 4 de octubre que dio el argentino en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.

Berghain - Rosalía

El primer adelanto de LUX, el nuevo álbum de Rosalía, no necesita carta de presentación. Poco más se puede decir de Berghain, la canción que marca el inicio de la nueva era de la catalana y que ha sido encumbrada por críticos y fans desde su lanzamiento el lunes 27 de octubre. Acompañada de la islandesa Björk y el estadounidense Yves Tumor, Rosalía sorprende con un tema rompedor que se mueve entre lo clásico y lo experimental y en el que canta en tres idiomas (en el disco lo hace en 13 diferentes). La Orquesta Sinfónica de Londres colabora en esta canción que llega con un videoclip muy cinematográfico cargado de referencias a la película Blancanieves y que ha dado pie a muchas interpretaciones. Mis pensamientos intrusivos suenan así, dice la camiseta que luce la cantante en un momento del vídeo y que sirve de guía para esas interpretaciones.

Veinticinco - Dani Martín

Dani Martín calienta motores de cara al inicio de la GIRA 25 P*T*S AÑOS, que arranca el viernes 14 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid (donde actuará 10 noches entre noviembre y diciembre), y lo hace con el lanzamiento de Veinticinco, un single que estrenó en exclusiva este jueves en El Hormiguero y que está plagado de guiños a los grandes éxitos musicales de su carrera. "Que me subas los cuernos, que quieras cantar / La suerte de mi vida y después Volverá / 16 añitos, Emocional, Qué bonita la vida y todo vuelve a empezar / Otra vez de Cero, todo vuelve a girar", dice el estribillo.

Modern Times - Mika

Después de casi un año sin lanzar nueva música, Mika regresa con Modern Times. El cantante británico-libanés, que en abril confirmó que en 2025 publicaría nueva música, trae una canción con un sonido muy diferente al suyo habitual, con una vibra mucho más marcada, en la que confiesa haber perdido la razón sobre los tiempos modernos.

Háblales - Marlon

Marlon arranca etapa con Háblales, una canción que llegó como "un rayo de luz en el momento justo". Después de un año sin sacar música, Adrián, Juan y Jorge emprenden un nuevo viaje bajo el nombre Retour. El videoclip de la canción muestra este cambio con un juego cromático en el que pasan del blanco y negro al principio al color justo al final, cuando salen de la ciudad gris y se adentran en una luminosa playa.

Vete a la Luna - Mafalda Cardenal & Luck Ra

Mafalda Cardenal se une esta vez al argentino Luck Ra para reinventar su tema Vete a la luna. Los dos héroes de la generación Z convierten lo que era una intimísima balada a golpe de piano en un alegre artefacto bailable que une lo mejor de cada artista. La canción fusiona dos estilos y dos países y le da una nueva vida a un hit clave para la alicantina, que lo adelantó en octubre de 2023 y que desde entonces provoca una catarsis emocional colectiva en todos sus conciertos. Juntos lo comprobaron el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires cuando interpretaron el tema por primera vez en directo en el concierto que el argentino dio el 4 de octubre.

