CON EVA SORIANO Y DANI PIQUERAS

La actualidad de Cuerpos especiales - viernes 28 de noviembre de 2025

Eva Soriano y Dani Piqueras nos traen la actualidad, comenzando con que la Generalitat de Catalunya pide el despliegue de la UME para impedir la peste porcina que afecta a los jabalíes de la zona. Por otro lado, confunden a un señor de Murcia con Richard Gere, teniendo que enfrentarse a una multitud que quería hacerse una foto con él. Además, un cuadro de Murillo robado en el siglo XIX regresa a El Prado tras una investigación.