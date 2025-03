Nacho García, a Miguel Bosé: "Ahora sabemos que el mundo acabará cuando anuncies tu gira final"

Miguel Bosé llevaba ocho años sin dar un concierto en México y su regreso ha sido fallido. El cantante tuvo que cancelar el concierto porque un terremoto sacudió la tierra.

La anécdota ha inspirado la última carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales, que la escribe Nacho García: "Miguel Bosé, esta carta es para ti".

"Me alegra que el terremoto te pasara a ti y no a Daddy Yankee porque sino la gente habría pensado que venía un temazo. Cuando pensabas que tu vuelta iba a hacer temblar al mundo no pensabas que iba a ser literal. Ahora ya sabemos cuando va a acabar el mundo, cuando anuncies tu gira final. Ánimo, Miguel, buscando bailarines y músicos que quieran firmar un contrato sin cláusula de peligrosidad. Ahora ya sabemos porque eres negacionista del cambio climático porque el cambio climático eres tú. Piensa que lo mejor es que el merchandising de esta gira va a molar muchísimo. ¿Quién no va a querer llevar una camiseta que diga 'yo sobreviví a un concierto de Miguel Bosé?".