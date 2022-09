Escucha 'Cuerpos especiales' también los fines de semana

¿Creías que te íbamos a dejar descansar? ¡No! El humor no para ni los fines de semana y Cuerpos especiales, tampoco.

El morning de Europa FM, presentado por Eva Soriano e Iggy Rubín, se hace un 7 de 7 y a partir de este sábado 10 de septiembre te acompaña también los sábados y domingos de 08:00 a 10:00 horas.

Javi Sánchez, nuestro DJ de cabecera, coge los mandos para animarte las mañanas de los fines de semana y que no eches de menos el gamberrismo habitual del programa más disparatado de la radio.

No estará solo. Aunque quieran escabullirse, Eva e Iggy no van a poder. Javi se encargará de llamarlos cada fin de semana para despertarlos y que así no alteren su ciclo habitual de sueño. ¡No vaya a ser que el lunes les cueste madrugar!

Cuerpos especiales con Javi Sánchez contará también con llamadas de oyentes, entrevistas off the record con famosos y el repaso a la actualidad musical. Y, como estamos en fin de semana, también tendremos agenda y muchos planes para disfrutar de los días libres.

👉 Escucha Cuerpos especiales en Europa FM de lunes a viernes de 7:00 a 11:00 horas y los sábado y domingos, de 8:00 a 10:00 horas