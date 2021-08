Europa FM estrena este lunes ‘Cuerpos especiales’, el morning show que hará este mundo mejor, con Eva Soriano e Iggy Rubín

Eva Soriano e Iggy Rubín conducirán cada mañana a partir del lunes 30 de agosto un programa que es como Ocean’s Eleven , pero sin flipados… y sin casino, sin gente guapa, sin millones de dólares. En fin, como Ocean’s Eleven , pero sin todo lo que mola. De 7:00 a 11:00 , Cuerpos especiales ofrecerá lo mejor del mundo del cine, la historia, la ciencia, la vida… y, por supuesto, c on las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Estarán acompañados de colaboradores como Miguel Maldonado, Adriana Torrebejano, Natalia Ferviú, Lala Chus, Javier Santaolalla, María Guerra y Celia de Molina.

Si es muy temprano y lo ponen en la radio, es un morning. Si lo presentan Eva Soriano e Iggy Rubín, es el morning que cambiará la historia de la radio. Todos los días, de 7 a 11 de la mañana, Europa FM acogerá a un selecto grupo de personas con la noble misión de despertar al país, adelantándose al afilador del barrio. Si madrugar se te hace bola, quizás puedas contratarlos.

Cuerpos especiales es un programa que gustará por igual a los que desayunan tostada de aguacate y café con leche de avena y a los que se bajan un carajillo con tres churros.

Eva Soriano, la cómica con más proyección del momento, hará lo que nunca antes se había visto en una profesional de la comedia: levantarse antes del mediodía. Gracias a ella y a Iggy Rubín las mañanas en la radio serán innovadoras, modernas y auténticas. Porque hay gente que madruga, pero a la que aún le gusta la vida.

Gente con talento y famosos porque sí. Influencers. Científicos. Personas que han estudiado mucho para saber de cosas importantes como ciencia, psicología, cultura pop y de la otra, historia... Y también cantantes y actores, cineastas, gente que sale en la tele de la que no recuerdas su nombre, especialistas en series... Si el algoritmo de Instagram sabe lo que nos gusta... ¿por qué no va a hacerlo un programa de radio?

Gente como Miguel Maldonado, Adriana Torrebejano, Natalia Ferviú, Lala Chus, Javier Santaolalla, María Guerra, Celia de Molina... Toda esta pandilla maravillosa se sentará junto a Eva e Iggy para hacernos creer que el mundo es un lugar mejor. Para hablar con pasión y conocimiento de los temas que te interesan y también de otros que todavía no sabes que te interesan... pero lo harán.

Conseguiremos colarnos en la casa de los famosos para desayunar con ellos (y contarte qué humor manejan por las mañanas), tendremos las mejores entrevistas y saldremos a la calle para saber qué onda se mueve entre los más madrugadores. No vamos a ser los primeros que te traigan las noticias, pero sí los que hagamos que te rías con ellas.

Vale, quizás no te avisen de las retenciones de tráfico, pero a partir de ahora ese atasco te lo comes de buen rollo. Si, con todo esto, Eva Soriano e Iggy Rubín no logran que pongamos el despertador antes de las 7 para escucharlos, será normal. Nadie se despierta a esa hora si no le obligan. Pero los que estén despiertos, ya no tienen excusa para empezar el día de mala baba.