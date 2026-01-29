Eva Soriano: "¿No te gustan los químicos? Pues el champú anticaída tampoco te lo pongas"

Eva Soriano vuelve con su sección 'Eva le grita a una nube' cargada de enfado hacia las nuevas tendencias en hábitos saludables que surgen cada año.

"Todos los años vuelve la dinámica de no lavarse el pelo porque el sebo vuelve solo", ha señalado la presentadora de Cuerpos especiales. Una dinámica que consiste en no usar champú. "Okey si quieres creer eso, pero lo que no sabía es que ahora el sebo es como el mercado inmobiliario, que se regula solo", ha expuesto la cómica.

"No puede ser que estemos ahora poniendo en entredicho si los productos de higiene son buenos o malos", ha defendido la catalana, insistiendo en que tiene que haber una línea intermedia.

Y sin pelos en la lengua, la humorista ha gritado: "Yo cojo pulpa de celulosa y me la paso por el culo, porque si no vas todo el día con el Spiderman colgando. Te tendrás que limpiar...". "Estamos teniendo cosas del medievo", ha comparado osbre las nuevas tendencias.

"Prefiero no respetar un poco el pH de mi cuero cabelludo y respetar a mi coworker, la persona que está a mi lado", ha expresado, recibiendo un gracias de Nacho García como respuesta

"Prefiero no respetar un poco el pH de mi cuero cabelludo y respetar a mi coworker"

Y ha sido clara: "La peña que se lava el pelo con vinagre […] cada vez que se mueve me pone las pestañas rubias". "Yo me cojo mi esponjita, me pongo mi gel de baño y me quito la roña, y eso te pone el corazón contento", ha expuesto en el anti-morning show.

Eva Soriano no ha parado de reivindicar que "esa gente que te está diciendo lo mal que te estás limpiando" deje de dar lecciones. Asimismo, se ha posicionado en contra de usar productos directamente de la tierra para mantener la higiene personal, pero sobre todo se ha quejado sobre decirle a las personas cómo limpiarse: "Entre la gente que te dice que comes mal, la que te dice que te duchas mal, la que te dice que usas productos mal... ¿Qué hago con la vida? Porque no puedo más".

"Deja de dar lache con lo del pH", ha soltado Eva Soriano, insistiendo en que las personas se laven el pelo, que sí se les ve "graso" en contra del o que piensan.

"¿No te gustan los químicos? Pues el champú anticaída tampoco te lo pongas", ha sugerido la presentadora como remate final a su queja.