Eva Soriano y Nacho García hacen un trato en 'Pasapalabra' que afecta a 'Cuerpos especiales'

Cuerpos especiales, el anti-morning show de Europa FM, no sería lo mismo sin la eterna rivalidad entre sus dos presentadores: Eva Soriano y Nacho García.

Estos días, ambos cómicos forman parte de los cuatro invitados a Pasapalabra, donde tendrán que enfrentarse en tres ocasiones a La Pista, la prueba musical donde hay que adivinar una de las miles y miles de canciones que existen.

"Se aman, se respeta, pero hay un pique", dijo Roberto Leal en el programa del viernes 5 de septiembre, mientras Nacho explicó en qué consiste su rivalidad: "Eva Soriano y yo dedicamos nuestra vida a competir el uno contra el otro". Por eso, le ha propuesto a su compañera un trato...

"Desde el cariño y desde el respeto, qué te parece si, el que pierda más veces en estos tres programas La Pista tiene que ir a Cuerpos especiales disfrazado de lo que elija el que gane. Si aceptas, el que pierda se disfraza de lo que decida el ganador", sugirió Nacho.

Eva, como amante de las competiciones, aceptó el trato dándole la mano a Nacho. "Vas a estar muy guapo con lo que elija", aseguró, mientras Roberto le puso contexto a este combate: "Son dos eruditos en la música porque presentan el programa más escuchado internacionalmente por las mañanas, Cuerpos especiales".

Nacho, en cabeza

De momento, Nacho va en cabeza al haber ganado a Eva en su primer encuentro. Con solo el año de publicación, el 1981, y una pequeña parte de la melodía, Nacho adivinó Sarà perché ti amo, la mítica canción del grupo italiano Ricchi e Poveri. "LE ODIO", escribió Eva en redes sociales. ¿Qué pasará este lunes 8 de septiembre? ¿Nacho se llevará la victoria o Eva conseguirá empatar?

