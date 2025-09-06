¡Gana 500 euros al día con 'Cuerpos especiales'! ENOL se une al bote con 'Un beso a la mitad'

Bases legales del concurso 'Pilla la cita y gana la guita' con ENOL en Cuerpos especiales | Europa FM

Cuerpos especiales sigue repartiendo premios y esta temporada vuelve a alegrar la mañana de sus oyentes con un premio de 500 euros diarios en el ya famoso concurso Pilla la cita y gana la guita, apadrinado en su primera semana de la temporada por ENOL.

Eva Soriano, Nacho Garcíay Lalachus se han aliado con el cantante asturiano y su canción Un beso a la mitad para poner en marcha de nuevo el concurso que tantas alegrías y risas nos regaló durante la temporada pasada.

Ya sabes cómo va. Cada día un oyente que entre en directo en el programa se puede llevar un premio de 500 euros y, si no lo consigue, los 500 euros se suman al bote para el día siguiente. Así, si el concursante del lunes falla, el martes habrá 1.000 euros acumulados y, si falla el del martes, el premio del miércoles serán 1.500.

¿Quieres participar? ¡Te contamos cómo hacerlo!

Cómo funciona 'Pilla la cita y gana la guita'

El concurso consta de dos fases. La primera se lleva a cabo en redes y la segunda, en directo en antena.

Cada mañana los presentadores hacen una pregunta relacionada con el programa que se publicará inmediatamente en los Stories de Cuerpos especiales y a la vez dicen un número, que corresponderá a la posición de la respuesta que será seleccionada para la fase 2.

Para pasar a esa siguiente fase, la respuesta debe ser correcta. Si no es así, se pasará a la siguiente posición con una respuesta válida.

Ese oyente es el que entra a jugar en la fase 2 y, por tanto, el que se puede llevar el premio. Para lograrlo, tendrá que responder correctamente al famoso test de Rober Redes imitando a... ¿Recuerdas, no?

El community de Cuerpos especiales lee una frase dicha por Eva, Nacho o Lala con la voz de un famosos —que puede ser de Antonio Resines a Luis Zahera— y el concursante tendrá que adivinar quién la dijo previamente.

Para llevarse el premio tiene que acertar tres. Y, si no lo consigue, el bote se acumula para el día siguiente.

El concurso de Cuerpos especiales con ENOL arranca el lunes 8 de septiembre y finaliza el viernes 12. ¡No lo dudes y participa!