Alba Flores: "Haciendo 'Flores para Antonio' empecé a valorar mucho los intentos que hizo mi padre por dejar las drogas"

De atracar bancos a atracar corazones. Con estas palabras han presentado Eva Soriano y Nacho García a Alba Flores, que ha venido este miércoles a Cuerpos especiales a hablar de Flores para Antonio, el documental sobre su padre Antonio Flores que ha obtenido una doble nominación al Goya.

"Estoy muy sorprendida con la respuesta del público", ha confesado nada más empezar la entrevista. "No sabíamos qué eco iba a tener y las respuestas están siendo increíbles. No solo por la gente que se emociona con la historia de mi padre sino porque hay mucha gente que viene y me comparte su propia historia", ha contado sobre el trabajo estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián y que llegó a las salas el 28 de noviembre de 2025.

En el documental, Alba Flores, que tenía ocho años cuando murió el cantante, se lanza a entender quién era su padre preguntando a sus seres queridos. Lo hace de la mano de los directores Elena Molina y Isaki Lacuesta, que la guían en este trabajo que ha servido para conocer mejor al intérprete.

"Teníamos pensado hacer esas conversaciones pero no sabíamos que iba a ser esa catarsis"

"Es una inquietud que tenía desde siempre", ha confesado. "Cuando recibimos en mi casa materna todas las cosas de mi padre y las metimos debajo de mi cama fue como algún día tendré que repasar todo esto, tendré que hacer y ahí quedó", ha contado reconociendo que ha tardado en estar preparada para adentrarse en los recuerdos.

30 años después del fallecimiento del cantante, sí se ha sentido con fuerzas para abordarlo. "Han sido muchos factores, la madurez personal, conocer a la gente adecuada, tener más criterio... Mi terapeuta y yo lo llamamos de broma Mi tesis fin de terapia", ha añadido para contar después que la idea no era salir en pantalla pero los directores "vieron que de alguna forma tenía que estar frente a la cámara como hilo conductor". "Teníamos pensado hacer esas conversaciones pero no sabíamos que iba a ser esa catarsis".

Las drogas y la música

En este proceso, Alba Flores ha aprendido mucho de su padre y ha sabido valorar facetas del artista que no imaginaba. "Una de ellas fue la parte de su problema con el consumo de drogas", ha dicho la actriz. "Empecé a valorar mucho los intentos que hizo de dejarlas y las veces que se desintoxicó", ha seguido.

"Hablando con mi madre, contando como lo pasaba, es un proceso doloroso real. Y no se rendía y lo volvía a intentar... Y lo hacía. Lo conseguía y luego volvía a tener problemas. Admiré mucho que lo siguiese intentando, que no se rindiese. Que volviese a pasar por este proceso", ha seguido.

"No se rendía y lo volvía a intentar... Y lo hacía... Lo conseguía y luego volvía a tener problemas"

También ha descubierto que Antonio Flores era "muy amigo de sus amigos" y "un tío muy desacomplejado": "Le daba besos a sus amigos en la boca siendo un tío de aquella época. Me sorprendió con gusto ver que era un tío muy libre y muy cariñoso y que el recuerdo que la gente guarda de él es cariño por encima de todo".

En este tiempo, Alba Flores también se ha reconciliado con la música y su relación con cantar es mucho más sana. "Ahora, después de hacer todo este repaso por su carrera musical, lo buen artista que era, al servicio de los demás que se ponía como músico..., ahora que yo me he quitado estos tapujos y tengo otra relación con la música ahora sí que lo echo de menos para haber explorar con él", ha dicho la intérprete que canta Flores para Antonio en la película junto a la cantante Silvia Pérez Cruz.

Una canción que nació hace 30 años

Alba Flores compuso el tema principal de la película con la intérprete, de la que dice que es capaz de hacer cantar a una piedra.

La conoció a través de una amiga común, un día que fue a verla al teatro, terminaron de fiesta en un tablao flamenco y una confesión: "Silvia siempre se acuerda que lo primero que le dije es que tenía dificultades para cantar".

Juntas han hecho esta canción nominada a Mejor canción original que nació de defrase que cantaba Alba Flores de niña. "Lo que hicimos fue inspirarnos en un trocito de una letra que se me ve cantar en la película de la canción que me hizo mi padre, que me estoy inventando realmente y se nota que yo estoy como Porque el jardín, la flor... Lo que hemos hecho es coger esa letra y mezclarla con una música que se escucha en un momento en que estoy con mi padre y hemos hecho un collage de eso. Isaki dice, Creo que es la primera vez que en los Goya nominan a una canción compuesta por una niña de ocho años".

Alba Flores reconoce que todo esto la tiene abrumada y que, aunque la Alba de ocho años no le daría importancia, la Alba de hoy está alucinada. Ni siquiera se plantea prepararse un discurso por si gana alguno de los dos Goya a los que opta.

La entrevista ha terminado hablando del Pachuru, pachuru de Rosario Flores y del origen de esta expresión que incluye en la canción No Dudaría. "¿Sabéis por qué es eso?", ha dicho antes de explicar por qué su padre se inspiró en una tela abombada que había en su estudio de grabación que le recordaba a un paracaídas. "En inglés es parachute y él empezó parachute, parachute", ha dicho entre risas antes de contar un gag de Los Morancos sobre cómo se eligió su nombre.