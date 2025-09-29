Alejandro Tous presenta 'El Pueblo': "La gente sale discutiendo del teatro porque sí o sí tomas partido"

Alejandro Tous ha venido este lunes a Cuerpos especiales para presentar su primer proyecto como director. El actor protagoniza y dirige El Pueblo , una obra que empiezas con muchas risas y de golpe te da un porrazo en las tripas que te deja temblando. Además, el que fue don Álvaro en Yo Soy Bea reivindica la vida en el campo. "Me ayuda a crear y desconectar", ha contado durante la entrevista.

Abrimos el telón para empezar la semana de Cuerpos especiales y recibir a Alejandro Tous. El actor y ahora también director ha venido al morning de Europa FM para presentarEl Pueblo, la obra de teatro que protagoniza y dirige en los Teatros Luchana de Madrid.

En ella da vida a Martín, que al volver al pueblo después de mucho tiempo se reencuentra con amigos de toda la vida y acaban recordando viejos tiempos. "Todo empieza como conversaciones locuelas con mucha risa", ha contado sobre la obra en la que los espectadores pasan de la carcajada a recibir un golpe en las tripas que "los deja temblando".

Resulta complicado no hacer spoiler de la obra en la que comparte cartel con sus también amigos Isabel Guardiola y David Ballesteros, aunque sí puede decir que El Pueblo invita al debate. "La gente sale discutiendo porque sí o sí tomas partido", apunta sobre el hecho en torno al que gira la representación.

"Es un hecho que ocurrió en el pasado y que se revisita con el prisma actual", señala destacando que cada personaje lo hace desde una perspectiva diferente. "Cada uno opina de una forma y el feeback que tenemos del público es que genera el debate", apunta el director y actor que en su día a día intenta no dejarse llevar por el chisme. "Soy bastante estoico. He leído bastante a Marco Aurelio que dice que lo que opinen los demás no es asunto tuyo. Y también dice que no tenemos que opinar de todo".

El Pueblo es su primera vez como director y también una gran experiencia. "Llevo mucho tiempo como actor y codirigiendo alguna cosilla pero es la primera vez que cojo las riendas y levanto un espectáculo desde el principio", apunta sobre la obra en la que está sacando todas las herramientas que ha adquirido a lo largo de sus años como actor y en la que resulta más fácil trabajar por estar con amigos. "Para mí como director es más fácil trabajar con gente que te entiende y te escucha".

"Durante los paseos en el campo me pongo a darle a la pelota y pensar en cuál será mi próxima locura"

Estar en el teatro con El Pueblo coincide en un momento en que Alejandro Tous se ha ido a vivir al pueblo, a uno de unos 200 habitantes en los que disfruta cada día de la naturaleza. "Me ayuda a crear y desconectar", reconoce el actor, que aprovecha las caminatas diarias por el campo para darle a la pelota y pensar en su próxima locura. "Esta semana voy a empezar a ensayar mi siguiente obra como director", confiesa Tous, que ya vivió en el pueblo de niño y que reconoce que echaba de menos estar en calma y tranquilo.