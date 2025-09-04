Álvaro Morte explica cómo el equipo de 'La Casa de Papel' se quedó con el exdirector de la Casa de la Moneda

Cuando un actor de la talla de Álvaro Morte llega a Cuerpos especiales, hay que prestar la mayor de las atenciones. El intérprete se ha acercado para presentarDos tumbas, la nueva miniserie que protagoniza, que ha calificado como un "thriller muy chulo y muy fácil de ver porque son tres capítulos"

Una historia de muerte y venganza ambientada en Frigiliana, que ha permitido al actor demostrar sus habilidades y conocimientos con los acentos de Andalucía. "Me gusta ir al detalle siempre que puedo porque me divierte muchísimo", ha indicado sobre la característica voz que pone en escena.

Como no podía ser de otra forma, Morte ha recordado el papel que ha jugado la serie La Casa de Papel en su carrera, con la que "da igual dónde vayas, la gente te sigue parando y mostrándote un cariño maravilloso", y su aparición fugaz en la secuela Berlín. De hecho, ha explicado una graciosa anécdota con un exdirector de la Casa de la Moneda y Timbre que solo pudo exhalar "hijos de puta..." cuando un miembro del equipo de la serie le indicó cuál era el plan de robo que habían ideado en el guion.

También ha habido tiempo de hablar de su papel como Adolfo Suárez en la adaptación a la pequeña pantalla del libro de Javier Cercas Anatomía de un instante. "Quería que se respire el personaje que pudo llegar a conseguir lo que consiguió Adolfo Suárez: poner a todo el mundo de acuerdo y conseguir que la democracia saliera adelante. Yo he hecho un estudio también para que tenga esa cadencia y transforme un poco la voz", ha explicado.

En cuanto a Barcelona, la obra de teatro dirigida por Bess Wohl en Londres y en la que comparte protagonista como Lilly Collins, protagonista de Emiliy en París, ha indicado que "la experiencia fue increíble". Sobre todo, teniendo en cuenta que el estreno se produjo en el mismo teatro donde fantaseó con actuar en la capital inglesa mientras estaba disfrutando de otra obra de teatro en un viaje junto a su mujer.