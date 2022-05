El jueves ha empezado con la alfombra roja de Cuerpos especiales desplegada para recibir a Amaia. La artista de Pamplona ha venido (¡ahora sí!) para presentar su segundo disco, Cuando no sé quién soy, que sacó a la venta el 13 de mayo. Ese día tenía prevista una visita a Eva Soriano e Iggy Rubín, pero una gastroenteritis la dejó hecha polvo.

"Tenía una diarrea muy fuerte. Pensé que podían ser unas ostras. Pero luego vi que más gente de mi alrededor se puso enferma... Ya estoy bien. Estoy perfecta", ha dicho nada más arrancar la entrevista, en la que ha dado buena muestra de su recuperación. Amaia ha hablado de su nuevo álbum, ha hecho revelaciones sobre el día que conoció a Marisol, nos ha dado detalles de su colaboración con Aitana y ha versionado a ¡Ska-P! ¿Se puede pedir algo más? Sí, que nos haga uno de sus gritos agudos en directo. ¡Y lo ha hecho!

Eva Soriano e Iggy Rubín sellan su amistad con Amaia con un higo

Amaia está feliz, la acogida del disco está siendo muy buena. "Yo creo que mejor que el primer disco. Estoy teniendo unas reacciones muy buenas", ha contado a Eva e Iggy, quienes le han hecho una proposición indecente a la cantante de Pamplona.

Su objetivo en esta entrevista es hacerse amigos de Amaia. ¿Y cómo se hace eso? Comiéndose un higo.

Los tres se han comido chocolate con higo pero el experimento no salió demasiado bien.

Eva: "Es francamente asqueroso"

"Es francamente asqueroso" Amaia: "A mí no me gusta mucho. La textura está bastante bien pero el sabor no funciona"

Lo de comerse el higo viene de La canción que no quiero cantarte, su colaboración con Aitana en la que canta la frase "¿quieres ser mi amigo? cómeme el higo".

"Tuve muchas inseguridades con esta frase. Dudé un momento, realmente. Ahora que ha salido me parece un acierto increíble, me parece guay. Pero es verdad que dudé bastante. Y no solo yo, gente de mi equipos, mis amigos...", ha contado sobre la que es la frase más repetida de su nuevo trabajo.

Quien no tuvo dudas sobre este tema fue Aitana, que dijo que sí a la primera: "No comentó nada de lo del higo".

Lo que Amaia le debe a su segundo disco

Amaia tiene algo que agradecerle a este nuevo álbum: "Con este disco he aprendido a conectar conmigo misma".

La cantante se refiera a que ha aprendido a hacer cosas sola: "Una tontería como ir al cine yo sola, pasármelo bien conmigo misma... Son tonterías que a mí me sirven un montón".

Una de las cosas que más le gustan es salir a dar paseos, algo que en Madrid (donde vive ahora) es algo más complicado que en Barcelona. "Tampoco te creas que me paran... Pero sí que noto la diferencia en Madrid y en Barcelona. En Madrid te paran más, la gente es más cercana", ha matizado.

Una 'cover' de 'Legalización' de Ska-P

Las covers son una de las señas de identidad de Amaia, que esta temporada tiene a Bad Bunny en todos sus conciertos. Versiona la canción Fiebre al piano.

¿Cuál podría ser la siguiente? "Yo soy muy fan de Ska-P. Me encanta Skap-P. Me he planteado muchas veces hacer un versión de Legalización". ¿Por qué no ahora? ¡Lo ha hecho y ha sido sonado increíble!

Lo que también ha sonado increíble ha sido su grito. Amaia ha aclarado que los grititos de sus canciones no tiene un significado muy profundo. "Ojalá pudiera decirte algo... Simplemente quedaba gracioso, quedaba divertido, quedaba muy bien. Es como una especie de marquita... Es grito mío, ¿quieres que te lo haga ahora? ", ha propuesto. La respuesta, claro, ha sido sí.

El encuentro de Amaia y Marisol

Amaia también ha versionado a Marisol. Fue en los Goya 2021 y ese momento le permitió conocer a la artista.

"Fue un sueño para mí. Hablamos un poco, un poco cantamos. Para mí fue un sueño. Fue una pasada. Era mi ídolo de pequeña. Empecé a cantar por ella", ha contado Amaia, que se llevó un buen aprendizaje de ese encuentro.

"No sé decirte un consejo concreto, pero sí que toda la conversación que tuve con ella me sirvió muchísimo. Hubo algunas cosas que me dijo que me sentía un poco identificada, aunque no es comparable".

El encuentro ha terminado con un homenaje a Amaia: en Pamplona tiene un parque (Yamaguchi) y en nuestro plató, un micrófono. Lo ha inaugurado con honores, como tiene que ser.