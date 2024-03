Amparo Llanos: “El público va por delante de la industria”

La integrante de Dover y New Day se pasa por el estudio de Cuerpos especiales el 8M para celebrar el 25 aniversario de su disco Late at Night y hacer un repaso de los cambios que observa en la música.

Hablar con Amparo Llanos es hablar con una de las leyendas vivas del rock nacional y, para celebrar el 25 aniversario de Late at night, el disco publicado junto a su hermana, Cristina, en 1999, se ha pasado a charlar con Nacho García y LalaChus por el estudio de Cuerpos especiales.

“Solo vienes de 25 en 25, ni los Juegos Olímpicos”, así ha recibido Nacho García la guitarrista de la banda, que ya fue entrevistada en el programa por el 25 aniversario de Devil came to me.

“Dicen que es el mejor disco de Dover”, ha indicado el presentador. “Tiene canciones buenísimas”, ha respondido Amparo, aunque matiza que, para ella, [Devil came to me] “tiene una magia especial”.

Al contrario que sucede con otros discos, Nacho García ha apuntado que se trata de un álbum que “tiene canciones que han superado el paso del tiempo” y siguen siendo “temazos”, como el recordado Cherry Lee.

Una canción que a Llanos le trae “tantos recuerdos”. “Es una canción que trajo Cris”, ha explicado en cuanto a la composición de la letra, “recuerdo quedarme en el local y pensé: no voy a fastidiarla con un solo; intenté hacer una figurita que me salió genial y ya nunca más salio así de bien como en esa grabación cutre de la grabadora. Lo tengo grabado en el recuerdo”, ha recordado entre risas. “¡Coño! No me ha vuelto a salir”, ha zanjado.

Cambios en la industria

En una fecha tan significativa como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Lalachus no ha dudado en hablar de Dover como “un referente” por enfrentarse a “la industria patriarcal”.

“Eramos conscientes de que lo que estábamos haciendo era muy bueno. Teníamos muchísima confianza en lo que hacíamos, una confianza profunda”, ha explicado la guitarrista, a quien “hicieran las críticas que hicieran”, como sobre su aspecto, les “daba igual”.

Amparo Llanos siempre se ha caracterizado por reivindicar el papel de las mujeres dentro de la industria musical, ha recordado Nacho García, un aspecto al que la artista ha referido que “las técnicas de sonido o las productoras lo tiene mucho más difícil”. “Es mucho más difícil porque las mujeres tenemos esa falta de autoridad en lo que hacemos”, ha sentenciado.

Sin embargo, también ve brotes verdes en la escena. “Creo que ha mejorado en el público. Ya lo demostró con Dover, que les daba iguala que fuéramos chicas o chicos”. Un progreso en favor de la audiencia, que ha llevado a asegurar que “el público va por delante de la industria; si le gusta algo, le gusta”.

Su etapa en New Day

En 2015 y tras la separación de Dover (“fue una decisión de Cris y los demás la aceptamos”, ha recordado), la guitarrista cambió su rol y también ejerció de vocalista en New Day, banda formada junto a Samuel Titos,bajista de Dover, y Jota Armijo a la batería.

“Nunca has tenido un descansito”, ha preguntado Nacho García a la intérprete. “Ahora me lo estoy tomando”, ha revelado con ironía, pues el confinamiento terminó derivando en un parón creativo con New Day.

Por el camino, la banda tuvo la oportunidad de realizar una gira junto a las Pussy Riot, de la que ha recordado que fue “una gira de cinco días increíblemente divertida”.

También ha habido tiempo de realizar un juego con Amparo Llanos para ver si la relación con su hermana Cristina se parece más a la de los hermanos Muñoz de Estopa o, en cambio, a la de los Gallagher de Oasis.

Un vínculo que se parece mucho más a los de Cornellá. “Yo le he dado todos los caprichos a Cris. Soy su hermana mayor, con diez años de diferencia. Yo me sentía casi la segunda madre”, ha revelado.