Ana, la ganadora del bote 11.500 euros de 'Cuerpos especiales', nos cuenta en qué se gastará el premio

Dicen que a la tercera va la vencida y Ana pude dar buena cuenta de ello. La ganadora del bote de 11.500 euros de Cuerpos especiales intentó participar en Pilla la cita y gana la guita el viernes, volvió a hacerlo el lunes y lo consiguió finalmente el martes. ¡Entró a participar y ganó!

"Normalmente no escucho el programa por las mañanas porque soy profesora y estoy en clase, lo hago por la tarde en plataformas", nos ha contado nuestra oyente de Huesca que, a la vista de cómo crecía el bote, se animó a responder a la pregunta lanzada desde los Stories de la cuenta de Instagram del programa para entrar como concursante.

La respuesta a la pregunta De qué grupo habló Arturo Paniagua en su sección del lunes —The White Stripes— le sirvió como llave de acceso y quienes escucharon este martes Cuerpos especiales pudieron comprobar que no dudó ni un minuto al responder Nacho en la tercera prueba. Lo tenía claro porque recordaba el día que el presentador había dicho la frase Tengo hambre, como. No tengo hambre, me duermo. "Como os escucho en el podcast hay cosas que las tengo muy claras, porque las he escuchado, entonces Nacho estuvo hablando de esto el otro día y me acordaba", explicó tras llevarse el bote.

Con el subidón de haberse adelantado a la extra de Navidad, Ana de Huesca llegó poco después al instituto en el que trabaja y compartió el notición con compañeros. "Dicen que ahora van a escuchar Europa FM, que tiene premio", ha dicho sobre el resto de profesores a los que... SPOILER... se ha comprometido a llevarles desayuno al trabajo. "Mañana no porque entro tarde, pero el jueves sí", ha apuntado. "Aquí somos muchos, unos 130".

El resto del premio ya sabe a qué lo va a destinar: "Igual que Alba me acabo de comprar una cosa y viene muy bien". El bote de Pilla la cita y gana la guita se invertirá en muebles, objetos de decoración y algún arreglo para poner al día su nueva casa.

Además, sus mascotas se van a hinchar a regalos esta Navidad, tal y como nos cuenta ella misma.

Ana que se despidió de nuestra llamada demostrando, una vez más, que es una oyente fiel del programa de Eva Soriano, Nacho García y Lalachús. "Así que Margarita existe de verdad...", añadió divertida la que ya es la ganadora del bote más alto de Cuerpos especiales.