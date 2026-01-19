Ana Mena adelanta en exclusiva en 'Cuerpos especiales' una de las canciones de 'Ídolos'

¡Bombazo en Cuerpos especiales! Ana Mena y Óscar Casas han visitado este lunes a Eva Soriano y Nacho García para hablar de Ídolos, su nueva película que llega a los cines el viernes 23 de enero, y comentar también su banda sonora, con dos canciones firmadas por la cantante malagueña.

"Yo creo que todo tiene un poco que ver conmigo pero es verdad que las canciones están pensada para la banda sonora de la película. Son canciones full banda sonora, he intentado transmitir esa adrenalina, ese sentimiento de superación. Al final es el mensaje de la peli, entre otros muchos mensajes", ha contado la intérprete, que reconoce que la experiencia ha sido muy bonita.

"He intentado transmitir esa adrenalina, ese sentimiento de superación"

Ana Mena se ha mostrado agradecida por la oportunidad que le ha dado el equipo de "poner un granito de arena musical" en la película. "Fue muy guay porque tuve que analizar las secuencias en las que iba", ha dicho sobre el proceso compositivo antes de adelantar en exclusiva un fragmento de Cute Guapo, uno de los dos temas escritos para la película.

La voz de la cantante y actriz se escucha en dos momentos de Ídolos. Uno de los temas aparece en el último tercio de la película, una composición dulce y romántica que suena en una secuencia que concentra varios meses de narración, y la otra es un tema más rítmico y pegadizo que suena en los créditos y cuya letra encaja con la historia del largometraje.