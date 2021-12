Ana Mena nos cuenta su 'crush' con un azafato de vuelo: "Lo estaba buscando y Lola Indigo lo encontró"

Ana Mena visita Cuerpos especiales para presentarnos Música ligera, una canción que nada tiene que ver con otros de sus éxitos como A un paso de la luna o un Beso de improviso. Dejando de lado los ritmos bailables, esta canción tiene otro concepto que ella misma nos explica: "Es una canción que si yo tuviera que ponerle un momento del día sería la tarde/noche. En verano me la imagino como yendo en un coche a la playa de buen rollo, y en invierno me la imagino en plan llorando. De repente, en cualquier momento te mimetizas con ella".

Sobre el concepto "música ligera", Ana nos explica qué significa para ella: "Te pones música ligera cuando te sientes ausente, como la música que escucha tu vecina... ese tipo de canciones que están de fondo, que no te cuentan nada realmente y las tienes ahí por tener algo de ambiente. Pone algo de música que esté, pero que no esté".

Música ligera tiene unas claras referencias a los años 60 y 70, época que le ha inspirado musicalmente durante toda su vida: "Es mi época. Me he criado con el flamenco y con la música de esos años. Me he criado con música de Camilo Sesto, de Nino Bravo, Triana, Nina... Si yo tuviera que elegir una década musicalmente, elegiría los años 70".

Precisamente a grandes artistas de esta época quiso rendir homenaje en el videoclip, que adelantó publicando una imagen de Masiel en redes sociales que dio lugar a la confusión, ya que muchos fans pensaron que significaba que iría a Eurovisión el próximo año.

Cuando Ana aclaró que no, algunos se ofendieron pensando que les había engañado. "No hemos engañado a nadie y nunca he querido engañar a nadie y siempre lo he dejado claro. Subí una foto de Masiel como también subí una foto de Brigitte Bardott, un cover de Janet... Era para explicar lo que luego se vería en el videoclip de Música ligera. Era para hacer un homenaje a estos iconos, a estos referentes de los años 60 y 70 que a mí me han influido durante toda mi vida y me encantan".

Aún así, asegura que le ha gustado que a la gente le ilusionara la idea de que pudiese ir a Eurovisión.

Dos discos en camino

Ana Mena está preparando a la vez dos álbumes, uno en castellano y otro en italiano. La artista nos explica que habrán canciones que estarán en los dos discos en diferente idioma, pero también habrán otras que sólo estarán en uno de los dos trabajos, porque cada uno tiene su propia narrativa.

"Estamos haciendo un trabajo muy intenso en estos meses porque queremos sacarlos en cuanto antes. Todavía nos quedan tres o cuatro canciones. Y quiero que cada canción del disco tenga un sentido, que no estén por rellenar. Que tenga un concepto, que tenga una línea de sonido, que también tenga una línea estética y que la historia esté bien contada. Y entonces hacer dos discos es hacer un currazo, pero espero que la gente se lo pase muy bien cuando salgan", confiesa.

Su crush con un azafato de vuelo

"Le encontré y me encontró", revela Ana. Eva e Iggy han querido saber más y ha continuado con la historia: "Lo estaba buscando pro Twitter y Lola Indigo me ayudó a encontrarlo. Entonces puse el modo avión y dije 'voy a dejar trabajar a Mimi' y cuando quité el modo avión tenía un WhatsApp de Mimi con todos los nombres de la tripulación del vuelo en el que había viajado".

Finalmente, Ana revela muy divertida que fue el azafato el que le escribió a ella: "Me dijo ¿tú eras la que estaba en el asiento 35A? Y 'jaja', 'qué vergüenza, tía' y se acabó, nada más".