Andy habla de su gira en solitario: "Mi idea es cantar temas nuevos y de Andy y Lucas"

Te interesa El motivo de la ruptura de Andy y Lucas: esto es lo que han contado Andrés Morales y Lucas González sobre la ruptura de su trayectoria musical

Andy Morales, de Andy y Lucas, vuelve a la música tras separarse del mítico dúo para iniciar una etapa en solitario. Y con mucho sentido del humor pese a las circunstancias aterriza en Cuerpos especiales.

De momento no ha pensado un nombre artístico, así que sigue con su nombre de pila. "Es raro para mí no tener la otra parte a mi lado, pero alguna vez tenía que ser", ha confesado, e insiste en que no le queda otra que acostumbrarse, porque "no va a haber nada más" con "la otra parte" del dúo.

Esta separación ha sido muy complicada, y de ello ha hablado el artista en el anti-morning show: "Fácil no ha sido, las imágenes del último concierto lo dicen todo".

Andy Morales acaba de estrenar Marioneta, su primer single de esta nueva etapa, y se ha quedado "a gusto" con esta canción. "Ya por redes sociales me han pedido que haga una colaboración con Leire Martínez para que la bola siga creciendo", ha contado Andy. "Es una historia de desamor, y ha coincidido con todo lo que está ocurriendo".

"Por redes sociales me han pedido que haga una colaboración con Leire Martínez"

Pese a la ilusión por una nueva etapa, estos días "no están siendo fáciles" para Andy a causa de esa ruptura del dúo: "Hemos estado toda la vida juntos, como quien dice, pero intento no hablar mucho del tema porque mi interés es el single y el disco que estoy grabando, es lo que quiero vender, música".

De hecho, su nuevo disco es Solo, y Andy admite que no se ha "comido mucho la cabeza" con el título. Lleva desde mayo preparando el álbum, en plena gira final con el dúo. "Conforme han pasado los meses tenía claro que tenía que hacer algo", ha explicado el músico. Él quería "tranquilidad, dejar la tensión", y en ello no entraba volver con el dúo a los escenarios cuando Lucas se recuperara de sus problemas de salud.

En ese proceso de crear nueva música se han juntado muchos factores, además de la inversión económica y las ideas creativas con arreglos "más modernos". "He estado todo el verano con un tratamiento psicológico, me daba mucha ansiedad", ha confesado, admitiendo que se ha ido concienciando de que empezar de cero no siempre sale bien.

Solo está formado por 13 temas, pero va a sacar 12 por superstición: "No me llevo muy bien con ese número, ya la sacaré".

Así es 'Marioneta'

El artista defiende que Marioneta es una canción de desamor, pero lo que queda claro es que el tema está lleno de reproches y mucho rencor, y efectivamente narra el fin de una relación.

"Refleja mi pasado en muchos aspectos de mi vida, y a día de hoy no es que lo celebre, pero es como que he soltado un lastre", ha reflexionado sobre su primer single en esta nueva etapa.

Una gira con temas de Andy y Lucas

Andy ya ha anunciado varias fechas de su gira Solo tour por toda España en 2026, y estima que acabará por confirmar 20 conciertos. Y los fans de Andy Lucas pueden esperar algo "muy parecido" a lo que han vivido en sus shows estas décadas. "Mi idea es hacer temas nuevos y temas de Andy y Lucas, puedo hacerlo sin problema", ha adelantado el invitado de Cuerpos especiales.

Y no es su único proyecto sobre el escenario, pues ha sido fichado por la comparsa Del Chapa, una de las más importantes de Cádiz. "Me ilusiona mucho como gaditano estar en una comparsa de ese nivel", ha expresado.

"Me ilusiona mucho como gaditano estar en una comparsa"

Además, Andy asegura que ya hay compañeros que le han ofrecido colaboraciones: "Me emociona que me estén llamando a mí, y estoy recibiendo mensajes de gente muy importante que nunca me había dicho nada".

El artista sabe que está teniendo mucha suerte y que es un 'recomienzo' a lo grande, y lo va a celebrar con un renacer musical y personal, con pronóstico del nuevo disco "en primavera" de 2026.