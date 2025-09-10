La apuesta de 'Pasapalabra' que terminó con Eva y Nacho disfrazados de Goku y tenedor

Las apuestas tienen consecuencias y, sino, que se lo digan a Eva Soriano y Nacho García, que han tenido que presentar Cuerpos especialesdisfrazados debido a su reto en Pasapalabra.

Los presentadores, que han sido dos de las estrellas invitadas durante los últimos programas del concurso de Antena 3, tuvieron un encarnizado enfrentamiento en los duelos musicales. Una circunstancia que, dada su rivalidad, derivó en que el cómico retó en directo a la humorista, a pesar de ir ganando 2-0, a que el perdedor presentase Cuerpos especiales disfrazado con lo que quisiera el ganador.

Una apuesta sin precedentes en ninguno de los formatos de Atresmedia que, finalmente, se decantó del lado de Eva Soriano ya que, con apenas unos acordes, identificó la canción Fiebre de Bad Gyal en el último duelo musical entre ambos, declarándola como flamante vencedora de esta disputa.