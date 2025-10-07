Arón Piper confiesa que está en "una etapa más luminosa": "Me dedico a lo que me gusta y gano dinero con ello"

Arón Piper madruga para charlar con Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales . El actor ha presentado su nueva película, La tregua, pero también ha adelantado su proyecto de Hollywood para 2026. Y, además, ha confesado que está en muy buen momento, el que refleja en forma de pop en su música.

Arón Piper llega a Cuerpos especiales con grandes proyectos entre manos, y qué mejor lugar para hablar de ellos que el anti-morning show de Eva Soriano y Nacho García.

En plena promoción de su nueva película, La tregua, el artista ha contado de buena mañana que tuvo que investigar el contexto histórico del filme, que narra la historia real de los presos españoles que sobrevivieron al gulag soviético Spassk99 durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, el filme tiene una parte "muy humana" más allá de los hechos reales.

"Es muy cansado para la cabeza y el cuerpo porque son tres meses yendo al mismo campo", ha expresado el actor, quien también ha señalado que durante el rodaje pasó "bastante frío" con "-3 grados algunos días". Y no ayudó en ello la ropa que llevaban, que era fiel a las prendas de aquel momento.

Y entre los secretos del rodaje, Piper ha destacado que cuando metían la cara en barro era "puré de patata", pero no, no estaba bueno, solo servía para "evitar infecciones".

El artista no tiene suficiente con ser políglota hablando español, alemán y catalán, sino que aprendió algo de ruso para la película. Y siguiendo con sus hitos profesionales destaca su nueva película para 2026: Day Drincker, junto a actores como Penélope Cruz, Johnny Deep y Manu Ríos.

Durante la grabación de esta cinta, el actor de Élite notó diferencias entre un rodaje en España y en Hollywood: "Allí se toman más tiempo para rodar, y se come guay a todas horas". Eso sí, echaba de menos "el ritmo español de los rodajes".

Su otra faceta artística, la música

Además de actor, Piper tiene una faceta musical, y presenta su último disco homónimo. El de Berlín ha pasado del urbano a ritmos más pop en este proyecto, lo que se debe "a una necesidad de contar mejor el punto" en el que está ahora mismo, abrazando también otras referencias y creando "desde cero con instrumentos de verdad".

"Es una etapa más luminosa", ha confesado el invitado de Cuerpos especiales. Y es que el actor está menos negativo por todo lo que le está pasando actualmente. Y en esta línea de disfrute, Piper ha terminado su charla mañanera traduciéndoles a los presentadores chistes en alemán.