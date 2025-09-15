Belén Aguilera cuenta todos los secretos de su álbum 'Anela': "El disco va de perseguir los anhelos y esa angustia del deseo"

La artista Belén Aguilera se ha pasado por Cuerpos especiales apenas unos días de cumplir dos hitos para la barcelonesa: el lanzamiento de su nuevo álbum Anela y su 30º cumpleaños. "He pospuesto la celebración para el 12 de octubre, que tengo el Movistar Arena", ha indicado a Eva Soriano y Nacho García durante la entrevista, "llevamos trabajando en ello (el show) un año. Es el sueño de mi vida".

"Estoy contenta con la acogida que ha tenido. Es el primer álbum que suena tan distinto a lo que he hecho y tiene una estética de sonido muy compacta, funciona en conjunto. Para mí Anela funciona de principio a fin", ha explicado sobre una obra que resulta un derroche lírico intimista, con Belén Aguilera volcando su faceta más personal para crear un disco que, como ha explicado, debe ser interpretado como un todo, perdiendo virtudes si sus canciones se escuchan intercaladas.

De hecho, la artista ha confesado las dudas que ha experimentado a la hora de plantear los lanzamientos de los singles en "este proceso de cambio de etapa", ya que era posible que "los lanzamientos a nivel individual no se estuvieran entendiendo bien". "Las decisiones se han tomado de una manera distinta a proyectos anteriores", ha explicado.

Además, ha desvelado cuáles han sido los motivos que han llevado a la autora a lanzar el disco bajo el nombre de Anela. "Lo del acrónimo fue un mensaje angelical, digo que la creación ha sido divina", ha deslizado, ya que "quería que fuese una palabra única" y le "gustaba Arcadia porque resumía muy bien ese viaje del disco".

Sin embargo, al ser "una canción de Lana del Rey y ya la referencia un par de veces en el disco", podría resultar demasiado, por probó con el acrónimo, dando como resultado el definitivo Anela. "Se me puso todo el vello de punta porque para mi el disco va de perseguir los anhelos y esa angustia del deseo", ha detallado, añadiendo que suena a "nombre elfo".

Un lanzamiento que ha resultado "liberador" para la artista, que ha confesado sentir más nervios con el presente lanzamiento incluso que con sus primeras canciones dado el carácter integral del álbum. "Tengo fe ciega en el disco como obra completa", aunque añade que "tenia muy clara como primera canción Laberinto" y el importante significado de Soledad, no solo por contar con el nombre de la abuela de la cantante, sino por "es una canción que se reconcilia mucho con la connotación negativa que tiene la soledad, estoy muy orgullosa de haberla escrito".