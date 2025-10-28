Bombai: "Somos insistentes con las colaboraciones porque nos gusta alimentarnos de otros artistas"

Martes musical en Cuerpos especiales. Javi, Vicente y Ramón, los tres integrantes de Bombai, han visitado a Eva Soriano y Nacho García para presentar su nuevo single, Llamas, que marca el inicio de su nueva era y que esperan suene fuerte en Fallas.

"Abre la etapa de los 11 a los 20 años", han dicho entre risas los músicos que acaban de celebrar diez años de carrera. "Es un tempo cañero que da motivación. Es una canción que va palante, que va para la guerra", han señalado los valencianos, que no descartan que la canción suene en los partidos del Valencia.

Bombai experimenta con sonidos nuevos en este single. "Es verdad que no los habíamos usado nunca en Bombai, este pop rock, este guitarrismo, ese sintex...", han añadido Javi, Vicente y Ramón, que no pierden su esencia en Llamas fusionando estos nuevos estilos con el ukelele.

La canción llega después del lanzamiento en febrero del disco Diez años contigo, un recopilatorio para celebrar su décimo aniversario en la música junto a un buen grupo de amigos. Bebe, La Pegatina, David Otero o Ana Guerra son algunos de los artistas que se han unido a los valencianos para volver a grabar algunos de sus grandes himnos.

"Hemos hecho la selección con lo que le gusta a la peña en los conciertos", han contado sobre las 14 canciones que componen este trabajo. "Son las que más canta la gente".

Ellos se encargaron de contactar con los otros músicos que colaboran en el disco. "Somos insistentes con las colaboraciones porque nos gusta alimentarnos de otros artistas", han confesado sobre el álbum y sobre su modus operandi. "A veces hacemos una canción y pensamos sería para que la cantase...", han añadido los integrantes de Bombai, que sueñan con una colaboración con Alejandro Sanz y tienen tiempo para poder conseguirla.

Tras celebrar una primera década en la industria, están convencidos de sus siguientes pasos. "Nos quedan por lo menos 10 años más, queremos celebrar el 20 aniversario", han dicho antes de despedirse de Eva y Nacho pasándose por El Rincón de Cantar de Cuerpos especiales para hacer una versión en acústico de su nuevo éxito Festival.