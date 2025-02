Borja Cobeaga, sobre los guiños incluidos en 'Su Majestad': "Es normal que uno vea la serie y piense cosas"

"Tengo un pelín de resaca, cosa que me preocupa porque si me preguntáis cosas no voy a tener filtro. Vamos a hablar de la serie que es de la monarquía y no es la mejor circunstancia", ha advertido Borja Cobeaga, coautor junto a Diego San José de la serie Su Majestad, nada más empezar su entrevista en Cuerpos especiales.

Protagonizada por Anna Castillo, la serie es una comedia de ficción con guiños a la vida real. "Vivimos en una monarquía parlamentaria, es normal que uno vea la serie y piense cosas", ha contado sobre la serie en la que la actriz de La Llamada interpreta a una princesa fiestera, inútil, superficial e incompetente que se convierte en Jefa de Estado porque su padre tiene que abandonar su puesto por motivos legales.

"No es Leonor. Sofía tampoco", ha advertido Cobeaga a Eva Soriano y Nacho García. "Estamos hablado de la familia del Rey, pero también Estefanía de Mónaco, una princesa que sacaba discos, se liaba con un domador de leones, salía mucho de fiesta... Isabel II debía de ser de traca", ha dicho sobre otros miembros de la realeza en los que se inspira Pilar.

"Pero es verdad que ella es un poco Froilana y un poco Victoria Fedeicana", ha añadido. "Hicimos la escena de Froilán en el Palacio Real en el funeral de su abuelo. Había un meme de él apoyado en un cristal hablando por el móvil. Hay guiños", ha continuado.

"Pilar (Anna Castillo) es un poco Froilana y un poco Victoria Federicana"

Borja Cobeaga y Diego San José están tranquilos con lo que cuenta Su Majestad, aunque hay un episodio sobre el que les han advertido: "Cuidado con los jueces". "Es el episodio de la inauguración del año judicial que es el más llamativo de la serie. Pasan cosas ahí curiosas", ha dicho sobre la serie en la que se hacen chistes de cómicos en la Audiencia Nacional. "Flo interpreta a uno que, a su vez, bromea sobre el padre en el teatro y ella va al teatro a amenazarle con que lo va a llevar a la Audiencia Nacional si sigue haciendo chistes de su padre y sobre ella".

"Hay un rap que se ha compuesto para la serie que la critica a ella y que un juez paró... Detuvo al rapero y estuvo detenido", ha contado el guionista, para el que "la ficción sirve para contar mejor la realidad y te quedas muy a gusto".

Su Majestad no solo habla de realeza, habla de "cosas que son muy reconocibles de nuestra vida cotidiana". "La serie habla de la monarquía pero también habla de España. A mí me hubiera gustado que se llamara Españita, habría sido guapo, pero básicamente va de España".

... De España y de lo que hablan los españoles. "En Vaya semanita hacíamos lo mismo, los chistes que había en la calle sobre nacionalismo, ETA y cosas así, en el País Vasco cuando crecíamos allí y había terrorismo, era poner en pantalla lo que escuchábamos en la calle", ha añadido el también director, que ha contado que Anna Castillo estaba desde el principio en la serie.

"No sabíamos si iba a ser príncipe o princesa pero la serie está escrita para ella. No es lo habitual. Solo pasó en Pagafantas con Borja Cobeaga y aquí", ha añadido.