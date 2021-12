Carlos Sadness revela cómo se sintió al afeitarse para 'Tu Cara Me Suena': "Vi mi cara adulta sin barba y no era lo que me esperaba"

Hemos tenido en el estudio de Cuerpos especiales a Carlos Sadness, que ha venido a hablarnos de su gira Tropical Jesus: "año nuevo, gira nueva". El artista ha bromeado sobre que no sabe si la gente ahora querrá bailar en los conciertos: "Llevamos casi dos años tocando con gente sentada, y yo no sé si se habrán acostumbrado a eso y ya no van a querer levantarse".

Eva ha querido saber si después de esta gira Carlos se va a tomar un tiempo para descansar o ya está preparando un disco nuevo. "Yo lo voy haciendo todo a la vez. Voy haciendo la gira, hago canciones, decoro la casa y peino a los gatos. Soy un tío que no para, ha revelado.

"Pero es un poco pronto para un disco nuevo. Haré estos dos conciertos en el Wizink Center y en el Sant Jordi Club y luego me iré a México a hacer esos conciertos y todas las cosas que hay pendientes en Latinoamérica porque en pandemia no hemos podido ir. Y espero que esos viajes me inspiren y me traigan canciones bonitas y cosas que contar chulas para un próximo disco", ha añadido explicando que por el momento no tendremos nuevo disco de forma inminente.

Su imitación de Radio Futura en 'Tu Cara Me Suena'

Carlos Sadness y Eva Soriano han en Tu Cara Me Suena, programa donde la presentadora de Cuerpos especiales es concursante y al que Sadness acudió como invitado.

Carlos tenía que imitar a Juan Perro, vocalista de Radio Futura, por lo que tuvieron que afeitarle su característica barba. "Fue un impacto muy grande. Hace más de 15 años que no me veía sin barba, y vi mi cara adulta sin barba y no era lo que me esperaba", ha explicado muy divertido.

Superado el tema de la barba, Sadness ha confesado que ha sido una experiencia "muy divertida" y que le gustaría acudir al programa cada semana. Eso sí, como invitado: "no como participante porque no quiero que me juzguen".

Carlos ha explicado que él nunca se busca en redes sociales para saber qué dicen de él, y como en Cuerpos especiales somos así no hemos tardado en recopilar algunos de los tuits que escribieron los usuarios cuando apareció en el programa y que no tienen ningún desperdicio: desde su "parecido" con Mario Vaquerizo de joven o David Otero, hasta una hipotética participación en Eurojunior.

Su faceta como ilustrador

Además de músico, Carlos Sadness es ilustrador y está preparando el libro Ilustraciones para detener el tiempo. "Antes de ser cantante era ilustrador y este libro se me ocurrió porque la gente me escribía cada día para que le diseñara tatuajes. Llegó un momento en el que me pedían tantos que desde la editorial Lunwerg me dijeron que por qué no preparaba un libro haciendo un repaso por mis canciones haciendo un par de diseños de tatuajes para cada una de las canciones".