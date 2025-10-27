Carlos Santos explica por qué la última temporada de 'Los hombres de Paco' fue la mejor de la serie

Sorpresa en el estudio de Cuerpos especiales. Eva Soriano y Nacho García se han enfrentado a este lunes sin saber el nombre del invitado que acudiría al estudio y se han llevado la gran alegría al ver aparecer por la puerta a Carlos Santos, de quien estuvieron hablando con Mario Casas y Asier Etxeandía al rememorar la mítica escena de Winnie the Robot de Los hombres de Paco.

"¡No, no, no!", gritó Eva al ver aparecer al actor, que entró en el programa con un robot en brazos. "Es el bebé de Winnie", dijo entre risas sobre el compañero de Povedilla en la última temporada de la serie de Antena 3 con quien tuvo que protagonizar complejas escenas dramáticas.

"Vi la escena del otro día, la compartí en mis redes, y... ¿no queréis saber mi opinión sobre esa última temporada?", dijo para luego asegurar que fue la mejor de la serie. "En esa última temporada se sentaron las bases de lo que iba a ser la nueva ficción en este país. Se dejaron de utilizar cuatro cámaras, se empezó a rodar de otra manera, era más oscura, era de género... Ahí empezamos a hacer cosas absolutamente idas de olla y secuencias absolutamente brillantes".

"En la novena temporada de 'Los hombres de Paco' se sentaron las bases de lo que iba a ser la nueva ficción en este país"

Algunos de los capítulos de la última temporada de Los Hombre de Paco contó con directores muy especiales como Jesús Colmenar y Carlos Terón, recordó Carlos Santos insistiendo en el buen hacer de la producción. "Fue lo mejor no solo de Los Hombres de Paco, sino de toda la ficción nacional", añadió el actor atreviéndose a comparar la serie con el Siglo de Oro. "Es la mezcla de lo trágico y lo cómico. Mezclaba la mayor salvajada cómica como pensar que don Lorenzo era medio pederasta con mucho drama", recordó al rememorar las lágrimas de los protagonistas masculinos. Carlos Santos vuelve a vivir ahora un regreso a Los hombres de Paco. El Refugio Atómico, la serie que protagoniza en Netflix, cuenta con buena parte del equipo de la serie de Antena 3. "Ha sido una vuelta a casa", ha dicho el actor, que esta vez ha rodado solo con humanos. Los robots (por ahora) solo trabajan con Povedilla.

De cómo fue rodar con Winnie habló al final de la entrevista, donde reveló el secreto del rodaje. "Dani Ortiz (quien ponía voz al robot) estaba siempre en el plató a mi lado con un altavoz. Yo hablaba con el robot y la voz del robot me la daba como un humano", señaló.