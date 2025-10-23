Cintia Bustos, delegada de Juventud en Córdoba: "Un objetivo es proyectar a jóvenes artistas"

Eva Soriano, Nacho García y el equipo de Cuerpos especiales viajan hasta Córdoba para hablar con Cintia Bustos , segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y delegada de Juventud. Entre otras funciones, su labor consiste en promover la cultura entre las nuevas generaciones de la ciudad con proyectos como el programa Talento Capital.

¡Cuerpos especiales vuelve a salir de viaje! El equipo del programa montan su pisito en el Auditorio del Real Jardín Botánico de Córdoba para celebrar el 35.º aniversario de Atresmedia Radio con la colaboración especial de la Junta de Andalucía.

Aunque el alcalde José María Bellido Roche no ha podido venir, ha ocupado su lugar Cintia Bustos, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, quien también ocupa el cargo de delegada de Recursos Humanos y Salud Laboral, Gestión, Salud y Consumo y Juventud. Con ella, Eva Soriano y Nacho García han hablado sobre la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad, que no es otra que Córdoba.

"El cordobés no tiene resaca, está hecho de otra pasta", ha comentado Bustos sobre todo lo ocurrido en mayo, considerado el mes grande de la ciudad gracias al Festival de los patios cordobeses, las Cruces de Mayo y la Feria de Córdoba. Pero ¿y qué pasa con octubre? Este mes ha tenido lugar el Festival Flora, mientras "algunos patios se pueden visitar todo el año, sobre todo por la zona de San Basilio". Y, por supuesto, la Mezquita de Córdoba se puede visitar durante todo el año.

Programa Talento Capital

Una de las iniciativas de la Delegación de Juventud es el programa Talento Capital, el cual ofrece clases magistrales a jóvenes artistas de la ciudad. "¿Habéis creado un laboratorio para sacar una María José Llergo cada año?", ha preguntado Eva Soriano ante la respuesta afirmativa de Cintia Bustos. "Uno de nuestros objetivos principales es promocionar y proyectar a jóvenes artistas cordobeses", ha asegurado la delegada.

Desde septiembre y hasta final de año, Talento Capital incorpora profesores de renombre de flamenco, guitarra, baile, lírica, ilustración y fotografía, pero ¿cuál de todas estas disciplinas artísticas es la más destacada? "El flamenco es una de nuestras señas de identidad. Hemos contado con los bailaores Farruquito o El Yiyo y han sido clases que se han llenado. Pero, desde luego, sorprendería la cantidad de disciplinas artísticas donde nuestros jóvenes son punteros", ha comentado Bustos.

Red de Ciudades y Territorios Creativos de España

Por si le faltara algún cargo, como ha apuntado Nacho García, Cintia Bustos también es la presidenta de la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España. "Lo que intenta es que, a través de la promoción de la cultura, se unan diferentes territorios. Desde grandes ciudades a municipios pequeñitos. Lo que intenta es transformar los territorios a través de la cultura y de la creación", ha contado.

Este año, el Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España se celebra en Córdoba... ¿por casualidad? "Hemos barrido un poquito para casa", ha reconocido. Para Bustos, las tres ciudades más creativas del país son Córdoba, Málaga y Madrid. Y, si Cuerpos especiales fuera un territorio, también formaría parte de esa lista.