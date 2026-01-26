Claudia Polo reivindica la cocina como forma de "meditación": "Quién quiere yoga pudiendo hacer un puchero"

Soulinthekitchen en Instagram visita Cuerpos especiales para hablar de su libro, Entorno: un libro para cocinar con lo que te rodea , en el que se reivindica no acudir a mil alimentos para cocinar platos de calidad. La creadora de contenido ha despertado el hambre en el anti-morning show, donde también ha dado consejos personalizados.

Cuerpos especiales ha abierto apetito desde bien temprano con Claudia Polo, la influencer de comida que se ha pegado el madrugón para visitar el anti-morning show.

Soulinthekitchen es la cuenta de la invitada en Instagram desde la que habla de comida y alimentación, además de haber publicado el libro de cocina 'sin recetas', Entorno: un libro para cocinar con lo que te rodea. "Se parece más bien a un manual en el que la cocina se ubica en lo cotidiano y en el que intentado trasmitir esa oralidad de las casas", explica la creadora de contenido.

Claudia Polo reivindica "la cocina consciente" para ser más consecuente en la compra y con los alimentos. "Estamos en muy mal momento para cocinar [...] es normal no tener ocho horas al día para cocinar el guiso de los 250 años, pero es intentar actuar con lo que es fácil y se puede hacer poco a poco".

Para Polo cocinar "no solo te da nutrición [..] sino que conecta con el disfrute y el sentido de pertenencia". Y es que para la influencer cocinar es "casi una meditación": "Quién quiere yoga pudiendo hacer un puchero" .

Su reflexión con la verdura de temporada

"La verdura de temporada es la que puede crecer cerca, y siempre que podamos acortarlo máximo posible las cadenas alimentarias (que haya el mínimo intermediarios entre los que producen y compramos) pues un poquito mejor", reivindica Claudia Polo.

La influencer también siente que la naturaleza es sabia y que por ejemplo la temporada de cítricos es aquella donde más energía y vitaminas se necesita: con el frío.

De la misma forma la creadora de contenidos reivindica comprar en los mercados, en negocio de proximidad, donde se puede preguntar cualquier duda. "A tope con los mercados y con hablar con las señoras, que es lo más divertido del mundo", insiste.

La receta perfecta de Claudia Polo es "la sopa de calabaza": "Es muy sencillo". Y por petición de Eva Soriano, la invitada de Cuerpos especiales ha explicado poco a poco cómo se hace.

La creadora de contenido es partidaria de no medir los ingredientes para las raciones, sino que "como salga" es la opción correcta. Así, si sobra hay para otros días.