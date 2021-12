El curioso motivo por el que Eva Soriano admira a Paula Vázquez: "Creo que es una enfermedad, a Brad Pitt también le pasa"

Te interesa Mimi y Brays Efe se transforman en La Sirenita y Úrsula en la edición de Año Nuevo de TCMS

Brays Efe y Paula Vázquez han visitado Cuerpos especiales para presentar Celebrity Bake Off, un talent show de famosos en el que tendrán que elaborar los mejores postres.

Pero, ¿habrá algún 'león come gamba'? "Habrá un poco de todo, pero es verdad que el nivel es muy alto", ha avanzado Brays. "Es verdad que en la edición británica uno hizo un truño, y dijo que era el emoji de WhatsApp, pero esto no ha pasado en nuestra edición", ha añadido divertida Paula Vázquez.

Entre las caras conocidas que encontraremos en la versión española del reality, encontraremos a James Rhodes, Chenoa, Esperanza Aguirre, Yolanda Ramos, Adriana Torrebejano, Esty Quesada, Paula Gonu o Andrés Velencoso.

Tras dejar la política, Esperanza Aguirre se ha aficionado a esto de la televisión. Después de su paso por Mask Singer ahora se ha apuntado a la cocina. ¿Qué perfil de repostera será Esperanza Aguirre? ¿De fusiones raras o de arroz con leche?

Y aunque Brays y Paula son lo presentadores y no tienen que probar los postres de los concursantes, el intérprete de Paquitas Salas hizo una petición por contrato: "Yo pedí probar los postres. Porque no puede ser que hayan postres y postres pasando por mi cara y no me pueda comer un trozo".

Aunque Eva Soriano le recuerda que Brays tendrá que ir con cuidado, ya que es intolerante a la lactosa. "Bueno, no tanto. Yo le digo a los intolerantes a la lactosa que se puede cambiar y salir adelante", ha bromeado al actor.

Brays no se va a quedar sin su batido de oreo

En 2018, se viralizó un vídeo de Brays Efe en el que vivía una auténtica odisea por la noche intentando encontrar helado de nata por varios establecimientos de Madrid para hacerse un batido de Oreo. Tal fue la desesperación del artista al no encontrar ninguna tarrina en ningún sitio, que 'helado de nata' se convirtió en Trending Topic.

Por este motivo, no podíamos tenerlo en Cuerpos especiales sin ofrecerle su batido favorito. "No está mal, pero el mío está mejor. Cuando queráis os lo hago", ha puntualizado Brays.

La admiración de Eva Soriano por Paula Vázquez

Eva Soriano ha querido aprovechar la visita de Paula Vázquez a Cuerpos especiales para explicarle el curioso motivo por el que le tiene tanta admiración: "Paula, eres un referente para mí porque tenemos muchas cosas en común. Porque si por algo me caracterizo es en equivocarme en el nombre de la persona a la que presento y en cada canción que pongo".

Tras esta broma, han recordado el momento en el que Paula Vázquez presentó a Macaco como 'Makoke' en Fama a Bailar. "Yo creo que es un síntoma. Yo creo que es una enfermedad, la gente no nos tiene catalogadas. A Brad Pitt le pasa algo así, no reconoce las caras de la gente", ha explicado divertida Paula.

"Eso es prosopagnosia

Por último, Eva Soriano le ha hecho un atraquito muy directo a Brays Efe: enviarme un mensaje a Los Javis para invitarlos al programa.