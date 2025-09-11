Delaporte explica el porqué de su gira de despedida: "Llevamos mucho tiempo sin parar"

La combinación Sandra Delaporte y Sergio Salvi en su grupo de techno Delaporte ha sido uno de los más populares en la escena des los últimos años, llevando una exitosa trayectoria a la que han decidido poner freno por los motivos que han explicado a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales.

"Llevamos mucho tiempo sin parar... Éxito es parar, dice mi psicóloga", ha bromeado Sandra, aliviando la charla alrededor de su "despedida indefinida". "Queremos hacer las cosas de manera distinta, sin prisa", ha explicado, poniendo sobre la mesa la presión que siente con elementos como las redes sociales: "Te metes en Instagram y dices: Todo el mundo llega menos yo.... Y esta sensación es perpetua y queremos hacer las cosas desde otro lugar".

Sin embargo, ella misma ha sido la encargada de rebajar los miedos con respecto a un adiós definitivo, confesando lo encantada que está con sus conciertos. "Yo pienso dar conciertos hasta que tenga 80 años", ha asegurado con respecto a la parte de su carrera que, como indica, es su favorita, "porque es como hacer el amor con la gente".

De cara a este cese, Sergio ha explicado que, como se muda a Lanzarote, se ha planteado aprender kitesurf porque "parece que no tiene nada de esfuerzo y lo hace todo el viento", mientras que Sandra quiere poder descansar a jornada completa. "Un culo inquieto está contento cuando es inquieto porque quiere ser inquieto, no cuando te dicen lo que tienes que hacer... A lo mejor dejo de hacer deporte y me toco el potorro a 50 manos".

Aún quedan unas cuantas citas en esta gira de despedida en la que llevar a cabo la "terapia delaportiana", como ella misma lo ha definido, y disfrutar de uno de los conciertos más vibrantes del panorama en la actualidad.