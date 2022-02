Despistaos: "Fue una pasada que La Oreja de Van Gogh nos dijera que sí a una canción juntos"

Tenemos en el estudio de Cuerpos especiales a Dani y Krespo de Despistaos, que vienen a presentarnos su nuevo disco, Ilusionismo. Dani nos confiesa que intentó aprenderse algún truco de magia para la promo del álbum: "Me puse a ver tutoriales de magia y dije 'esto no es para mí'. Aprendí algún truco de magia, pero se lo hacía a mis hijas y enseguida me pillaban el truco".

Una de las colaboraciones que encontramos en este nuevo trabajo es Vulnerables, con La Oreja de Van Gogh: "Fue una pasada que les propusiéramos colaborar y dijeran que sí. Cuando sacamos nuestro disco anterior, hicieron varias publicaciones diciendo que les gustaba y fue muy bonito, y a partir de ahí dijimos que sería bonito hacer algo juntos".

Otra de las canciones con las que presentaron el álbum fue su colaboración Demasiado tarde, con Martín de DVICIO y Cepeda. Los artistas se conocieron en un campamento de composición, tal como ya no explicó Cepeda en su visita a Cuerpos especiales.

"Nosotros no sabíamos lo que era. Fuimos a una villa en Ibiza, nos dejaron una habitación para nosotros dos y había gente repartida por toda la casa, que tenía dos estudios para ir grabando cosas. Y hacíamos grupitos con otros artistas e intentábamos hacer canciones", explica Dani.

Sobre Ilusionismo, Despistaos nos confiesan que han hecho un disco "covid free", sin ninguna referencia a la pandemia. A pesar de que este es el décimo álbum de la banda, no han hecho nada especial porque tienen algo preparado para 2023. "El año que viene es nuestro 20 aniversario y nos gustaría hacer algo súper original, un disco con colaboraciones. Algo que no ha hecho nunca nadie", bromean.

Como uno de los éxitos de Despistaos es Física o Química, les hacemos un jueguecito con nombres de series para saber qué canción del grupo les pega más a cada una. ¡Dale al play!