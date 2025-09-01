La disparatada entrevista de Juanra Bonet en 'Cuerpos especiales': "En esta curva nos hemos matado"

Cuerpos especiales ha empezado su quinta temporada con una declaración de intenciones. ¡En los próximos meses habrá muchas risas y momentos surrealistas!

Para dejarlo claro, el morning de Europa FM presentado por Eva Soriano y Nacho García ha recibido este lunes 1 de septiembre a Juanra Bonet, que quería promocionar su nuevo programa, Juego de Pelotas, y ha terminado dejándose llevar.

El cómico y presentador ha llegado al estudio con ganas de pasarlo bien y descolocar a los presentadores, a los que ha sorprendido con el kit que ha dejado en la taquilla que tiene en el estudio —se la ha ganado por ser invitado recurrente—. "Una muda por si me quedo a dormir, un cargador del móvil, toallitas húmedas porque no fío del papel higiénico y mis talismanes, Almax y Fortasec", ha dicho sobre sus dificultades para gestionar los nervios. "Soy de los que se deshidratan".

La entrevista no ha sido como se la esperaba. Más que promocionar su nuevo concurso, Juanra Bonet ha tenido que promocionar su verano. "Tengo un hijo nuevo que me ha llegado en febrero, todavía está con el plastiquito y hemos empezado con las papillas", ha dicho sobre el pequeño Mauro, el segundo de clan que le ha regalado unos meses llenos de primeras veces y momentos emocionantes. "Ayer hicimos una que estaba muy buena plátano, zanahoria y melocotón".

"En esta curva nos hemos matado"

Juanra Bonet estará en Antena 3 los miércoles a las 22:50 horas, justo después de El Hormiguero, ha señalado Nacho García, momento que Eva Soriano ha aprovechado para tratar de tararear con poco éxito la sintonía del programa de Pablo Motos. De ahí no se sabe muy bien cómo han terminado tratando de recordar la música de El hombre y la tierra... "En esta curva ya nos hemos matado", ha dicho Juanra Bonet al escuchar los resultados musicales.

"Yo muchas veces aquí tengo la sensación de que cuando la rueda del coche toca el arcén" ha dicho Juanra Bonet sobre su experiencia en Cuerpos especiales. "Ese momento en que vas Brrr. Brrr. Brrr.... y dices uy, uy, uy".

La amistad de Juanra Bonet y David Fernández

El primer programa de la temporada de Juego de Pelotas cuenta con David Fernández como integrante del equipo de cómicos junto a Hernar Álvarez y Agustín Jiménez. Enfrente está el grupo de cantantes, con Melody y Angy Fernánez, y en el medio una pelota enorme que debe tirar al agua a quien falle una de las preguntas que plantee el presentador.

¿No le tentó tirar a David Fernández después de lo que le hizo en Tu Cara Me Suena al imitar a Héctor y Tito cantando Baila morena. "Yo lo llamo honestidad, coherencia y rigor. David, otra cosa no, pero David no engaña. Hizo los ensayos igual que la actuación", ha contado reconociendo que casi no le sorprendió lo que hizo sobre el escenario. Y dice casi porque su amigo se guardó un as en la manga y, cuando empezó a cantar, empezó a decir los nombres sus amigos de Castelldefels en lugar de mencionar los que citan el dúo puertorriqueño. "Dice 'La Eugenia'... y ahí me rompí. Él no porque ya venía roto", recordó sobre su memorable actuación.