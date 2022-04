Carlos Galán y Gema del Valle , del sello Subterfuge , y Amparo Llanos, guitarrista de Dover , visitan Cuerpos especiales con motivo del 25 aniversario de Devil came to me, uno de los discos que han marcado la historia del rock en nuestro país.

25 AÑOS DE 'DEVIL CAME TO ME'

Hace 25 años se lanzó uno de los discos de rock más importantes de la música: Devil came to me de Dover. Y para celebrar este aniversario tenemos en Cuerpos especiales a Carlos Galán y Gema del Valle de Subterfuge, sello que editó el disco, y a Amparo Llanos, guitarrista de Dover.

¿Qué ocurriría si este disco se publicase ahora? Amparo no sabe qué hubiese ocurrido: "Soy incapaz de pensar eso. Todo tiene su momento, en el que se aprecia y por eso lo haces. No sé si habríamos sido capaces ahora de hacer ese disco".

Devil came to me fue el segundo álbum de Dover, el primero fue Sister, con el que vendieron menos de 1.000 unidades, y pasaron de repente a vender más de 800.000 con su segundo disco. "Fue una locura. Cristina y yo estábamos trabajando en una de las tiendas y llamó Carlos para decirnos que en los cuatro primeros días se habían vendido 8.000 copias. Y nosotras soñábamos el poder a llegar esa cantidad y fue todo un desborde que curiosamente conseguimos disfrutar mucho en todo momento", explica Amparo.

"A nivel de fabricación el día de estrés máximo fue el día que estábamos en el pico de demanda y encargamos 20.000 copias con la mala suerte que se equivocaron y plancharon el disco de los Fresones Rebeldes", confiesa Carlos.

Tal fue el éxito del álbum que uno de sus temas fue escogido para un anuncio de refrescos, Radical. Amparo recuerda que en aquel momento estaban un poco preocupadas porque eran grunges y de repente estaban en un anuncio: "Pero lo vimos en casa y nos encantó".

A los 10 años del lanzamiento de Devil Came to me, Dover sorprendió por completo lanzando Follow the city lights (2006) un disco electropop del que salió el temazo Let me out. Llevábamos varios discos de rock y no se apetecía experimentar con cosas nuevas y se me ocurrió esta canción y tiramos por aquí", explica Amparo.

En noviembre de 2016 Dover anunció su disolución, y Eva Soriano quiere saber si se han planteado hacer una gira con motivo del 25 aniversario de Devil came to me: "Nos lo han propuesto muchas veces pero no".