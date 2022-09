Elena Anaya recuerda lo peor de trabajar en 'Wonder Woman': "Me las pegaban con pegamento a la cara"

Hoy tenemos a una invitada de lujo en Cuerpos especiales. Elena Anaya viene a presentar Jaula, su nueva película dirigida por Ignacio Tatay. Elena nos define este trabajo como "un thriller psicológico de autor", en el que se abordan diferentes temas, pero principalmente de la maternidad desde lugares muy distintos.

"La historia va de una pareja con un deseo muy grande, muy perseguido durante mucho tiempo y con un desgaste muy grande emocional y físico de tener hijos. Y de repente, volviendo a casa de noche, se encuentran a una niña en la carretera descalza en pijama. Una niña que nadie busca, que nadie pregunta por ella y es una cosa extrañísima", explica sin hacernos spoilers de la trama.

Esta niña está interpretada por Eva Tennear, una joven actriz inglesa de la que Elena asegura que no pararon de aprender de ella: "Es una niña actriz con unos padres que respetan su infancia. Y eso también lo hicimos nosotros cuidándola y sin que tuviera que saber lo que estaba haciendo".

Anaya explica que disfruta tanto del cine de autor como es el caso de Jaula, como de grandes producciones hollywoodienses como Wonder Woman, de la que recuerda el sufrimiento con la máscara que llevaba. "Eran unas placas que me las pegaban con pegamento. Tenían 14 Oscars cada maquillador que me las ponía. Y y pensaba '¿por qué no os las pegáis vosotros a la cara?", bromea Elena, añadiendo que le daban "comida de hormiga" para que no se moviesen las placas.

Elena Anaya en 'Wonder Woman' // DC Films

Elena Anaya, contra los retoques en las fotos

Una de las características más especiales de Elena Anaya es que tiene un ojo de cada color, algo que su madre le daba una curiosa explicación: "es de un niño muerto".

Sobre si la heterocromia es una ventaja o desventaja, Elena asegura que depende de con quién trabaje, ya que le han llegado a poner los ojos del mismo color en algunas sesiones de fotos diciéndole "no te preocupes, que te hemos puesto los ojos 'guays".

"También me han puesto otras piernas en una sesión de fotos. Me dijeron 'tus piernas están así un poco abiertas, como por las rodillas' y me pusieron unas piernas de una modelo que llamé a mi jefa de prensa y le dije 'o me devuelven mis piernas o me lío a melonazos".